Tras la convocatoria pública del secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, el maestro retirado Antonio Claudio (nombre ficticio) acudió a la región educativa de su pueblo y se puso a disposición de la agencia para reintegrarse a laborar.

Pasó por el proceso de reclutamiento a principios de julio, fue citado y obtuvo un nombramiento para dar clases en una escuela. Llevó la carta que le entregaron al aula, tras pasar el proceso de dopaje, y aguardó por la confirmación de Educación a nivel central. Sin embargo, la llamada que recibió fue para notificarle que su nombramiento quedaba anulado y debía esperar por un reglamento y nuevas instrucciones de la agencia.

Claudio es uno de miles de maestros retirados o que se acogieron a algún plan incentivado, denominado Programa de Transición Voluntaria (PTV). Tras la convocatoria de la agencia, acudió a la región educativa y se enlistó en el sistema de reclutamiento denominado “Recluta”. Logró un turno relativamente bajo porque es maestro en materias de difícil reclutamiento.

Aunque Educación anunció hace solo unas semanas que abría las puertas de par en par a maestros retirados, ahora informa que este grupo, al igual que los que renunciaron mediante un programa de transición o retiro incentivado, deberán esperar por instrucciones.

“Nosotros ahora nos encontramos en una fase de recogido de documentos y se recibieron más de 800 documentos que, ahora mismo, se están analizando, se están revisando porque aquí tenemos maestros completamente certificados que desean estar en el Departamento de Educación y sería su primera oportunidad”, explicó la ayudante especial del secretario, Wenddy Colón.

“Este maestro retirado se va a contratar bajo un plan que se está redactando, que el Departamento está elaborando y que es algo independiente”, agregó.

Rechazó que se trate de un disloque entre la información divulgada por el secretario de Educación y el gobernador Pedro Pierluisi. El reclutamiento de jubilados y de recurso humano que se fue de la agencia por PTV o retiro incentivado es posible gracias a la Ley 53-2022 firmada por el primer ejecutivo tan reciente como la semana pasada.

Se trata del Proyecto de Administración 1 o Proyecto de la Cámara 533 -convertido en ley- que busca lidiar con la escasez de personal en distintas agencias gubernamentales. En el caso Educación, es crucial que la agencia cubra las aproximadamente 1,500 plazas de maestros que necesita reclutar para el curso escolar que comienza en agosto.

Ramos Parés se ha mostrado confiado en que logrará el cometido, particularmente porque trabajar en la agencia resulta más atractivo tras el aumento de $1,000 mensuales para cada educador y porque cuenta con la Ley 53-2022.

“Confunde y crea inestabilidad”

A los líderes gremiales del magisterio, no les sorprende el desfase de Educación en el reclutamiento, pero entienden que la agencia debe rectificar porque no fue clara y causa “inestabilidad” entre los maestros.

“Por eso, es que nosotros le expresamos al secretario, por medio de una carta, que cuando comenzara a nombrar a estos maestros retirados o incentivados se debía reunir con la Asociación de Maestros, el representante exclusivo, para tener unas directrices claras. Desde el principio, se confundía a los maestros y no había directrices claras. Ahora, nos vienen a traer las quejas y nos dicen lo que está pasando. No podemos estar cambiando las directrices porque eso confunde y crea inestabilidad en los maestros”, afirmó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla.

Destacó que la clave para establecer turnos en el magisterio es ubicarse en “Recluta”, independientemente si son o no maestros jubilados o que renunciaron con un incentivo.

“El llamado a todo maestro que tenga problemas es que nos llame, y le hago un llamado al secretario para atender esta situación”, dijo Bonilla.

“Los casos que nos han llegado a nosotros es que no tienen unas directrices claras, aunque estén en ‘Recluta’, esperando que se llamen. Esa es una programación que no puede determinar si (el maestro) es nuevo ingreso, retirado o incentivado”, agregó.

El vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales, dijo, por su parte, que no le sorprende el desfase de Educación en el reclutamiento.

“Es posible que esos casos se estén dando porque el Departamento opera con un montón de sinsentidos como ese. Conociendo cómo opera la agencia, no me sorprenden esas dinámicas”, declaró.

Mientras, Emilio Nieves, vicepresidente de Únete, destacó que Educación no debería discriminar ni rechazar ningún maestro, independientemente de la forma en que salió de la agencia, en momentos en que hay carencia de educadores.

“Me parece que aquí no pueden rechazar a maestros porque hay un déficit terrible de cara al inicio del año escolar. Independientemente de cómo te fuiste, no debe haber puertas cerradas y el Departamento de Educación no los puede rechazar”, sentenció.

Jornada parcial para algunos

La ayudante del secretario aclaró que el maestro jubilado, es decir, que recibe una pensión tras haber cumplido con años y edad de servicio, será contratado por una jornada parcial de seis horas. Mientras, el maestro que haya renunciado mediante un PTV o un retiro incentivado podrá ser contratado a tiempo completo, ya que no tiene una pensión pagada por el gobierno que interfiera con esa remuneración económica.

Sin embargo, Colón reiteró que Educación trabaja, en este momento, con dos reglamentos: uno para el pensionado y otro para el resto del personal que se fue de la agencia por retiro incentivado o PTV. Colón no pudo precisar cuándo estarán listos esos reglamentos para ambos grupos, aunque contemplan que sea la próxima semana. Una vez estén los reglamentos, Educación procederá con el reclutamiento de retirados o maestros que renunciaron, dijo Colón.

“Se le va a dar un tratamiento especial a los maestros que se fueron por el retiro incentivado. Ellos tienen unas cláusulas diferentes, pero, de igual manera, los vamos a comenzar a trabajar una vez finalicemos con el campo de recursos”, apuntó la funcionaria.

Finalizado el curso escolar 2021-22, en junio pasado, se jubilaron aproximadamente 1,975 educadores, según ha confirmado Educación. Colón dijo que, tras abrir las convocatorias, la agencia recibió más de 800 solicitudes y todos esos documentos se están analizando al momento.

“Una vez culminemos con el análisis de estos documentos, vamos a poder anunciar lo que son ambos procesos para poder contratar a los maestros”, apuntó Colón.

Entonces, recurrirán a los maestros jubilados, los que se fueron por un retiro incentivado o un PTV.

“Mientras uno va a estar en una jornada de seis horas, el otro no. Uno va a tener unos beneficios que quizás la otra parte no los va a tener por la limitación de su plan de retiro”, recalcó.

Necesidad latente

La Ley 53-2022 establece que se le proveerá empleo a “trabajadores pensionados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte del PTV para que puedan desempeñarse a partir del 1 de julio de 2022″.

El estatuto dispone que la bienvenida al gobierno no solo es para maestros, sino también para “trabajadores sociales, oficiales de la Policía, entre otros, para abordar las necesidades críticas del servicio público y proporcionar una fuente alternativa de ingresos de estos sin alterar sus beneficios de jubilación”.

Colón no pudo precisar cuántos maestros de los que se han registrado para trabajar a partir de agosto y han entregado sus respectivos documentos son de nuevo ingreso y cuántos son retirados o renunciaron por un retiro incentivado o un PTV.

La funcionaria dijo desconocer de maestros que se fueron de la agencia mediante un PTV y tras acudir a Educación hacer turno en su banco de recursos humanos, llamado ‘Recluta’, fueron llamados y asignados a escuelas públicas con necesidad de educadores. Pero este diario tiene en su poder algunas cartas de nombramiento de casi una docena de esos maestros como el caso de Claudio.

“Si tenemos algún caso específico, me gustaría conocerlo, por lo menos, con la información clara. No se debió nombrar ningún maestro que viniera por un plan de retiro incentivado”, sostuvo Colón.