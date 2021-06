Los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rosssy, a cargo de la investigación en el Departamento de Justicia para verificar si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló violentaron el Código Electoral y el Código Penal ofrecieron información falsa a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), solicitaron hoy, miércoles, con carácter de “urgencia” la grabación de la vista evidencia en la que testificó el exmandatario.

“Los testimonios vertidos bajo juramento ante el Tribunal de Primera Instancia en la vista evidenciaria del 28 de junio de 2021 son pertinentes en los procesos investigativos que lleva a cabo el Departamento de Justicia”, lee la moción de los fiscales.

De inmediato, la moción fue contestada por la jueza Rebecca de León, quien refirió el pedido a la atención de la jueza administradora.

De León condujo la vista evidenciaria de la impugnación a la certificación de Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad. Hoy la jueza emitió su fallo descalificando al exgobernador.

En la vista, Rosselló Nevares ofreció un largo testimonio en el que dijo que no posee ninguna residencia en la isla, en Washington D. C. o en Virginia y que no ha regresado a Puerto Rico desde agosto del 2019. También testificó que la residencia que dijo tener en Virginia es propiedad de sus padres, el exgobernador Pedro Rosselló González y la ex primera dama Maga Rosselló.

Además, se expresó con un “no recuerdo” cuando se le preguntó si se había inscrito como elector en el estado de Virginia. Sin embargo, recordaba que el pasado 9 de junio solicitó la cancelación de esa inscripción.

Rosselló Nevares reconoció que el dia de la elección de seis cabilderos no vivía en Puerto Rico o en Washington D. C. y que nunca hizo una transferencia electoral para cambiar la dirección que aparece en el registro electoral de la CEE, una casa en Guaynabo que vendió en el 2017.

Sin embargo, en la solicitud de voto ausente que hiciera a la CEE en marzo pasado, y que investiga Justicia, usó la dirección de su suegro como si fuese su domicilio electoral. La solicitud contiene un apartado, firmado por el matrimonio, en el que jura que la información provista es correcta.

La pesquisa de Justicia surgió mediante un referido de los comisionados electorales de Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Los comisionados ya fueron entrevistados por los fiscales. Todos entienden que el matrimonio Rosselló proveyó información falsa a la CEE al solicitar el voto ausente. Además cuestionaron el domicilio que presentó el exgobernador, que es una casa de su suegro en San Juan.

La jueza De León no validó esa residencia como el domicilio electoral o la residencia de Rosselló Nevares.