El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, les expuso hoy, martes, a los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes la situación en que se encuentra la red de generación eléctrica y cómo su administración planifica evitar apagones selectivos a fin de año, cuando está programado el mantenimiento de las unidades generatrices privadas.

Colón Ortiz detalló que, en noviembre, saldrán de servicio las unidades de Ecoeléctrica (Peñuelas) para recibir mantenimiento, lo que implica la pérdida de entre 300 a 500 megavatios. Sin embargo, avisó que están haciendo reparaciones inmediatas, para aumentar la capacidad de la generación de la infraestructura y evitar la continuación de los apagones selectivos durante la temporada navideña.

“No esperamos relevos de carga, estamos haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. No lo vislumbramos. Sin embargo, el sistema no tiene toda la reserva que debe tener y estamos trabajando en el mantenimiento que amerita”, expresó Colón Ortiz a preguntas de la prensa, tras salir de una reunión con los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz y Ángel Pérez Otero, respectivamente.

“La parte crucial aquí es que las unidades no fallen. Si las unidades se comportan de la manera en que nosotros estamos esperando, vamos a atender todas estas situaciones de mantenimiento con el menor impacto posible a los clientes”, agregó.

Minutos antes, Hernández Ortiz lo expuso de la siguiente manera, según la información provista por el director ejecutivo de la AEE durante la reunión: “Nos esperan meses fuertes. Meses de noviembre y diciembre van a ser meses duros porque toda la situación que estamos viviendo de fallas en la generación, se unen a que unas plantas privadas van a salir para recibir mantenimiento. Eso va a ser un gran reto para la autoridad de mantener la estabilidad en un período navideño”.

El plan de conservación que comprende a las unidades de la AEE se estima pueda demorar entre año y medio hasta dos años. Colón Ortiz explicó, no obstante, que ya se corrigieron las roturas de calderas de las unidades 3 y 4 de Palo Seco, así como la rotura de turbina de la unidad 5 de Costa Sur. Entretanto, en el día de ayer, salió de servicio la unidad 2 de Aguirre para corregir la válvula de circulación de calderas, de forma que pueda producir su capacidad máxima de 450 megavatios.

“Todas esas reparaciones le van añadir 800 megavatios aproximadamente al sistema”, expuso el ingeniero a preguntas de El Nuevo Día. Esto implica que la producción aumentará de 39% de la capacidad instalada (que se encontraba produciendo a principio de mes) a 56%.

El mantenimiento de Ecoeléctrica está programado para principios de noviembre, mientras que a principios de enero de 2022, AES sacará de servicio una de sus unidades para mantenimiento. Según el portal web de la AEE, Ecoeléctrica produce hasta 500 megavatios, mientras AES puede producir 450 megavatios.

“De los números que hemos tirado anticipadamente, entendemos que vamos a tener la generación suficiente para esos meses de noviembre, diciembre y enero. No esperamos de manera planificada que nos quedemos cortos de generación”, expuso.

Colón Ortiz reconoció, además, que la flota de generación de reservas no es la más adecuada “para atender las contingencias”. “Esto no implica que van a ocurrir relevos de cargo, sino que si alguna unidad tuviese alguna avería inesperada, la probabilidad sería mayor de que ocurrieran interrupciones de servicio”, agregó.

Al día de ayer, las unidades de reserva tenían la capacidad de producir 780 megavatios. Con un solo día de diferencia, la reserva disminuyó hoy a 150 megavatios disponibles para atender la demanda pico en horas de la noche, debido a que salieron unidades para reparación.

Los parámetros óptimos para el funcionamiento de los sistemas de generación eléctrica son tener 450 megavatios de la reserva en rotación y 150 megavatios en reserva controlada, indicó Colón Ortiz.