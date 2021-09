En momentos en que se espera continúen los apagones selectivos por los problemas de generación que confronta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) afina un plan para modernizar los semáforos en Puerto Rico con, entre otras cosas, la instalación de placas solares.

“La inversión sería de entre $25,000 a $40,000 por semáforo, porque se actualiza el sistema del semáforo, pero también se añaden estos elementos de resiliencia, que son las placas solares, y sí, es costoso. Nosotros tenemos más de 1,200 intersecciones en Puerto Rico que le corresponden al DTOP”, indicó la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega.

Un plan piloto de esta iniciativa está activo en el municipio de Bayamón a un costo estimado de entre $36,000 a $40,000. El ingeniero Arthur Dones, director de Regulación de Tránsito del DTOP, detalló que desde hace un año aproximado se instaló un sistema de placas solares y baterías en el semáforo de la intersección de la PR-2 con la PR-167.

PUBLICIDAD

“Ese semáforo tenía muchas averías eléctricas y formaba un caos. El municipio asumió el costo, y la realidad es que ha sido un éxito, la intersección no nos da problemas, no le hemos tenido que dar servicio, no se ha pagado. De hecho, no se ha apagado en esta situación (de los apagones)”, precisó Dones.

El DTOP espera comenzar el proceso de licitación con la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para la primera fase del proyecto el próximo mes de octubre. La implementación de este plan en toda la isla, cuyo costo estimado será $48 millones tardaría años, reconoció la secretaria del DTOP.

“Estamos hablando de comenzar la primera fase con alrededor de 42 intersecciones en el área metropolitana. Eso tendría un costo de alrededor de $1.6 millones”, indicó. “El trabajo como tal de la actualización, la reparación y la implementación de este plan va a tomar varios años para hacerlo en toda la isla”.

Por ahora, la respuesta de la agencia a los apagones en las intersecciones es orientar a los conductores, para que sean “cortés” cuando se encuentren con un semáforo apagado o intermitente.

“Tenemos personal trabajando varias rutas en el área metropolitana todos los días. Nos aseguramos de que los semáforos con energía hayan reiniciado correctamente y que la programación sea la apropiada. Lamentablemente con los semáforos apagados, no hay nada que podamos hacer, salvo coordinar con la Policía para que nos ayuden con el tránsito en las intersecciones críticas”, agregó Dones.

El ingeniero Dones y la secretaria Vélez Vega reconocieron que la falta de personal en la Uniformada impide que se cubran todas las intersecciones sin servicio eléctrico, por lo que urgieron a la ciudadanía a conducir con cuidado en casos de interrupciones del servicio.

PUBLICIDAD

“Ayer (martes) nosotros publicamos orientación para que las personas, cuando llegan a una intersección que no tiene luz, que puedan entonces cruzar de una manera segura, quién llegó primero a la intersección, cómo deben cruzar, quién tiene derecho al paso. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para educar a las personas. También cuando tenemos estas situaciones, nuestro equipo va y trabaja con los semáforos una vez llega la luz”, dijo la funcionaria.

LUMA Energy adelantó ayer, martes, que los apagones selectivos programados continuarán durante los próximos días, con duraciones de al menos cuatro horas. Anoche, en un punto, más de 295,000 abonados quedaron a oscuras debido a las averías reportadas en las centrales de Aguirre y Palo Seco.