Salinas - El recién nombrado director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, reconoció hoy, jueves, que los filtros que mantienen limpia el agua de mar utilizada en el ciclo de generación de energía en la central generatriz de Aguirre colapsaron porque no se les dio el debido mantenimiento.

Dos de los cedazos giratorios, que mantienen ese equipo esencial libre de sargazo, estaban dañados desde hace un año, pero no fue hasta hace dos semanas que el gobierno aprobó la partida presupuestaria para la compra de las piezas y equipo.

“Realizaron las órdenes de compra para el equipo averiado, pero, por alguna razón, este proceso no se atendió con la diligencia que se requería”, confirmó Colón en un aparte con la prensa durante un recorrido por la central.

El ingeniero, quien trabajó durante 25 años en la AEE e incluso fue director ejecutivo previamente en 2012, reconoció también que este tipo de descuido no sucedía antes en la corporación pública, “menos con un equipo crítico como este y menos con la caldera”, algo que atribuyó al proceso de quiebra y restricción presupuestaria regida por la junta de control fiscal.

PUBLICIDAD

De hecho, el jefe de la central generatriz, Alexis Cruz, informó que el proceso de compra finaliza en la Oficina de Suministros de la AEE, pero requiere de la aprobación también de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). “Tenemos hasta cierta cantidad para poder comprar sin ir a OGP y, en esta ocasión, es una cantidad alta de hasta $250,000 por ‘screen’ (cedazo giratorio)”, estableció.

De su parte, Colón dijo que su labor se centrará en procurar “que no haya obstrucción” a la compra de piezas o equipo necesario para el funcionamiento óptimo de las unidades de generación.

“Le vamos a meter sentido de urgencia en todos los niveles de la corporación y fuera, para que no haya obstrucción a atender la necesidad... porque ya todo el mundo sabe lo que ocurre cuando no tenemos piezas de repuesta, cuando no hay equipos disponibles. La consecuencia directa es que hay apagones”, observó.

A preguntas de El Nuevo Día, reiteró que se refiere también a las unidades de emergencia que no están en operación. “La expectativa es ir las reparando de manera continua hasta que tengamos la mayoría de ellas disponibles”, contestó.