Además del bono de Navidad, los empleados públicos recibirán, en diciembre, una bonificación especial producto del Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central, aunque, de inmediato, se desconoce a cuánto ascenderá, confirmó este martes el gobernador Pedro Pierluisi.

El pago de la bonificación especial está estipulado en el plan fiscal certificado, y esta será la segunda vez que los empleados públicos lo recibirán.

“(La cantidad que recibirán) depende del sobrante (de recaudos), y se mide el sobrante a base de lo que disponía el plan fiscal, si mal no recuerdo, del 2020. El plan fiscal anterior. Una versión del plan fiscal anterior. Se mide y se mira qué sobrante hay disponible”, indicó Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

El primer ejecutivo anticipó, no obstante, que esta segunda bonificación será menor a la otorgada en 2022. “El año pasado, tuvimos un sobrante enorme”, enfatizó.

PUBLICIDAD

“En esta ocasión, el sobrante no es tan grande. Esa decisión (sobre la cantidad a pagar) se debe estar tomando en algún momento antes de diciembre, porque lo ideal es que les llegue a los empleados esa bonificación antes de la época navideña. Van a tener su bono de Navidad, como siempre, pero también tendrán, yo espero, otra bonificación por esta razón”, explicó.

En diciembre de 2022, 107,722 empleados del gobierno central cobijados por el Plan de Ajuste recibieron una bonificación especial, que para algunos representó un pago extra de $2,954 y para otros, de $11,360. Estos últimos fueron los trabajadores afiliados a Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME), que apoyaron el Plan de Ajuste.

Pierluisi indicó que, nuevamente, los empleados unionados de la SPU/AFSCME recibirán una cantidad mayor “por acuerdo previo”.

El año pasado, el gobierno enfrentó críticas a raíz del desembolso porque –por acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal– no se repartió entre los contribuyentes. Además, como no fue para todos los empleados públicos, algunos se quejaron por no recibirlo.