El director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), Enrique Völckers Nin, se mostró confiado hoy, jueves, en que su nombramiento recibirá el cedazo del Senado en la próxima sesión legislativa, pese a haber sido ignorado en dos ocasiones anteriores.

“Es la tercera vuelta al sol a este proceso, donde estamos esperando que básicamente bajen nuevamente el nombramiento en la próxima sesión”, comentó a preguntas de El Nuevo Día. “Ha habido esa comunicación, me reuní también con la Comisión de Nombramientos para asegurar que no hubiera ninguna pregunta sobre cualquier documento, ellos me confirmaron que estaba todo listo”.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció el martes que retiró de la consideración del Senado la designación de Völckers junto a otros 35 nombres, tras quedarse sin ser considerados al final de la sesión ordinaria. Un día después, anunció que lo renominaría al cargo para ser considerado en la próxima sesión, que inicia en enero.

Esta es la tercera ocasión que el gobernador somete el nombramiento de Völckers Nin a la jefatura de PRITS.

“Yo estoy más que en la disposición que seguir trabajando de mano con la Legislatura para todo lo que tiene que ver con la digitalización de tecnología. A mí me nombra el Ejecutivo, me nombra el gobernador. Yo trabajo para el Ejecutivo, pero igualmente trabajo para la Legislatura, y constantemente se los dejo saber”, agregó.

Algunos senadores y senadoras han cuestionado un alegado patrón de favoritismo por parte de Völckers Nin con algunos de sus exsocios, entre ellos Juan Manuel Aguiar González, quien laboraba junto al ahora director de PRITS en Tercer Piso. Esa empresa fue creada por Völckers Nin en el 2006 y dedicada a ofrecer servicios de informática y tecnología.

Aguiar González trabaja ahora con Völckers Nin en PRITS.

Otros exsocios que también laboran en PRITS son Nannette Martínez, quien era directora digital en Tercer Piso, y Michelle Cabiya, quien fungía como directora de proyectos.

Tan reciente como a inicios de noviembre, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anticipó que el nombramiento de Völckers Nin iría a vistas públicas ante las dudas que han surgido respecto a sus finanzas personales y a la concesión de contratos en PRITS.

“Él tendrá que aclararles a los legisladores las dudas que hay con sus planillas (sobre contribución de ingresos)”, dijo, en ese momento, Dalmau Santiago.

Völckers Nin, por su parte, aseguró que ha aclarado todas las dudas de los legisladores.

“Al día de hoy, no tengo conocimiento que existan otras dudas sobre el tema (de alegado favoritismo), pero con mucho gusto, si existen dudas, nunca he tenido problemas de contestarlas, estamos disponibles para cualquier cuestionamiento y aclarar cualquier duda”, precisó.

“Tantas dudas tienes tú (periodistas) como yo de dónde es que estamos en este proceso, porque hemos aclarado todo. Si existe duda adicional que haya surgido en la última semana (de sesión ordinaria), no tengo conocimiento, pero exhorto a que, si hay dudas, vamos a aclararlas”, abundó.

Adelantó que la próxima semana espera discutir con Pierluisi la posibilidad de que su nombramiento sea evaluado en sesión extraordinaria. El gobernador ha adelantado que pudiera convocar esta sesión luego de Acción de Gracias para evaluar medidas y nombramientos que quedaron sobre la mesa.