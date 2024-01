Ante la posibilidad de un paro general por parte de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que ese tipo de acción no beneficia al país y rechazó que sea responsable de la intención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de cancelar el convenio colectivo del sindicato.

“Yo espero que no se dé un paro general, porque eso no le conviene a Puerto Rico. No le conviene al pueblo en general. Reconozco que ahí hay parte de una controversia. Yo no soy parte de esa controversia”, sostuvo el mandatario.

La Utier presentó ante el Tribunal federal una moción para que se declare no ha lugar la petición de la JSF de cancelar el convenio colectivo del sindicato y para que el organismo que maneja las finanzas del gobierno puertorriqueño no asuma el control del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El gremio responsabilizó a Pierluisi de apoyar a la JSF y, ante ello, no cerraron la puerta a la posibilidad de decretar un paro general.

“Que asignen responsabilidades donde las tienen que asignar, porque todo el mundo sabe aquí en Puerto Rico que la Junta tiene la última palabra en ese asunto de la reestructuración de la deuda de la AEE ante la decisión de la jueza (Laura) Taylor Swain. Pero está establecido en (la ley) Promesa que quien representa al gobierno de Puerto Rico en ese proceso de reestructuración de deuda es la Junta de Supervisión, nos guste o no”, ripostó el gobernador.

Sobre la posibilidad de que, producto del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, haya un aumento en la tarifa de la luz, el primer ejecutivo manifestó que cualquier “cálculo” está a destiempo.

“Nos hemos expresado en el sentido de que es el Negociado de Energía el que está a cargo de fijar el costo de la luz en Puerto Rico, tanto las tarifas básicas como los ajustes que se hacen trimestralmente”, expresó.