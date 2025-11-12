Esto debes saber sobre el estado de SNAP a medida que se acerca la votación para poner fin al cierre del gobierno

Muchos estadounidenses que dependen de los beneficios de SNAP para ayudar a comprar comestibles se acercan a su tercera semana sin ayuda después de que la administración del presidente Donald Trump cortara el programa en medio del cierre del gobierno federal.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos optó el martes por no ordenar al Gobierno que financie íntegramente un programa que atiende a 1 de cada 8 estadounidenses, manteniéndose al margen de un debate jurídico sobre si los tribunales inferiores tenían razón al dictar tal orden, y manteniendo la incertidumbre sobre cuándo verán sus prestaciones millones de personas.

Pero la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría enviar a Trump una legislación tan pronto como el miércoles para poner fin al cierre, una medida que también restablecería la financiación completa del SNAP para noviembre, poniendo fin a una amarga batalla legal.

Estas son algunas cosas que hay que saber sobre cómo podría ir.

Cuándo estarán disponibles los fondos del SNAP podría variar según el estado

Las sentencias judiciales y los mensajes del USDA, que administra el SNAP, han hecho que los beneficiarios de algunos estados ya hayan recibido la totalidad de sus asignaciones mensuales, mientras que en otros no han recibido nada. Algunos estados han emitido pagos parciales.

Los Estados afirman que es más rápido conceder prestaciones completas que realizar los cálculos y la programación informática necesarios para las cuantías parciales.

Según un recuento de Associated Press, al menos 19 estados, además del Distrito de Columbia, concedieron prestaciones completas a algunos beneficiarios la semana pasada. Entre ellos se encuentran Minnesota y Nueva Jersey. Muchos de ellos se las arreglaron para hacerlo en un día más o menos, en el estrecho margen entre el fallo judicial del 6 de noviembre que obligaba al gobierno federal a realizar los pagos completos y el fallo del 7 de noviembre del Tribunal Supremo de Estados Unidos que lo impidió.

Carolyn Vega, analista política del grupo de defensa Share Our Strength, dijo que espera que la mayoría de los participantes de SNAP que no han recibido nada en noviembre hasta ahora - los estados en ese grupo incluyen Carolina del Sur y Virginia Occidental - reciban sus beneficios dentro de una semana.

Pero hay una complicación. Hasta ahora, 16 estados -incluidos Illinois y Texas- han cargado las tarjetas EBT utilizadas en SNAP con prestaciones parciales. Vega dijo que algunos de esos estados podrían encontrarse con algunos obstáculos técnicos para emitir la cantidad restante.

Los retrasos en las prestaciones pueden ser un problema para los beneficiarios

Aunque se sepa claramente que las prestaciones están en camino, el momento exacto en que lleguen será importante para millones de estadounidenses.

Alrededor de 42 millones de estadounidenses con rentas bajas reciben la ayuda alimentaria, con unas prestaciones medias de unos 190 dólares mensuales por persona. Muchos han dicho que, incluso con un presupuesto cuidadoso, el beneficio no cubre el costo total de los comestibles en un mes regular - ni están destinados a la mayoría de los beneficiarios.

Es peor cuando las prestaciones se retrasan.

Doretha Washington, de 41 años, de St. Louis, y su marido tienen que alimentarse a sí mismos y a sus seis hijos y no tienen suficiente dinero para cubrir ese gasto. Su marido trabaja reparando sistemas de calefacción y refrigeración, pero la familia sigue necesitando SNAP para salir adelante. En noviembre no recibieron nada, aunque Missouri dijo el martes que se estaban emitiendo beneficios parciales.

“Ahora está dificultando las cosas porque no podemos pagar nuestras facturas en su totalidad y mantener la comida aquí”, dijo Washington a principios de esta semana. “Me quedan tres días de comida e intento averiguar qué hacer”.

Ha recurrido a racionar lo que tienen a mano.

Otras personas han recurrido a organizaciones benéficas de alimentos, pero a veces se encuentran con largas colas y escasez de suministros.

El recorte de fondos deja a los gobiernos estatales en la cuerda floja

El Departamento de Agricultura federal, que gestiona el SNAP, comunicó a los estados el 24 de octubre que no financiaría el programa para noviembre si continuaba el cierre.

Esto dejó a los Estados en apuros. La mayoría de los gobernados por demócratas acabaron demandando para que se les devolviera el dinero.

Algunos estados -tanto los liderados por demócratas como por republicanos- lanzaron esfuerzos para pagar los beneficios del SNAP con dinero estatal, impulsar los bancos de alimentos y desplegar a la Guardia Nacional para ayudar con la distribución de alimentos. Otro grupo de estados utilizó su dinero asignado para los beneficios del SNAP solo después de que un juez ordenara a la administración Trump cubrir el costo total del mes.

La legislación para reabrir el gobierno aprobada por el Senado el lunes pide que se reembolse a los estados el gasto de sus fondos para ejecutar programas pagados habitualmente por el gobierno federal.

Sin embargo, no está claro qué situaciones podrían darse en el caso del SNAP.

