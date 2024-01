La Oficina de Ética Gubermental (OEG) le impuso una multa de $5,000 a la delegada congresional Melinda Romero Donelly por no haber rendido ante esta dependencia el informe financiero correspondiente al 2021.

“Se le impone a la señora Melinda Romero Donelly una multa administrativa de $5,000 por dicha infracción. Además, se le ordena a la querellada a que presente su informe financiero correspondiente al 2021″, lee la resolución firmada por el juez administrativo Jorge A. Quintana.

Romero Donelly tiene un término de 20 días para apelar la determinación de la OEG o, de lo contrario, deberá pagar la multa y presentar el informe financiero en 30 días.

El 12 de enero de 2023, Romero Donelly había solicitado, a través de su abogado Jerome Garffer, la desestimación de la querella presentada en su contra- el 1 de diciembre de 2022- por la OEG por no haber presentado su informe financiero ante esa dependencia. La exlegisladora ha cuestionado la facultad legal de esa oficina para exigirle a los delegados por la estadidad la entrega de informes financieros anuales.

PUBLICIDAD

“Se declara no ha lugar la solicitud de desestimación de la parte querellada y se encuentra a ésta en violación al articulo 5.6 (2) de la Ley 1 del 2012 (Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubermental)″, lee le resolución de 21 páginas.

Según establece el escrito, la OEE sostiene que la Ley 1-2012 persigue promover la integridad de los servidores públicos, categoría bajo la cual caen los delegados por la estadidad. Para cumplir dicho propósito, por ende, deben presentar informes sobre sus finanzas personales ante la OEG.

“No estamos ante una potestad ilimitada, arbitraria y discriminatoria para obligar a cualquier persona que cumpla con la definición de servidor público a rendir informes financieros”, lee la decisión.

Asimismo, la Ley 1-2012 define al servidor público –entre otras áreas- como “persona en el gobierno que interviene en la formulación e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanente o temporalmente, con o sin remuneración”. “En el caso ante nos, ambas partes han estipulado, y así ha sido recogido en esta resolución, que la querellada cumple con la definición de servidor público dispuesta en el Artículo 1.2″, lee el documento.

Se sostiene, además, que el Artículo 5.1 de la Ley 1-2012 establece un listado de los servidores públicos que tienen la obligación de presentar informes financieros y aunque, “ciertamente…no contempla específicamente al delegado congresional”, tampoco detalla los puestos específicos, “sino que hace una mención de las responsabilidades de aquellos servidores que tendrán la obligación de somter informes financieros”.

PUBLICIDAD

Amparada en la Ley de los Delegados Congresionales (Ley 167-2020), Romero Donelly ha sostenido “que no es una obligación” radicar informes ante la OEG.

“Si la ley me exigiera hacer esos informes, no tendría problemas en hacerlo, pero esto es un asunto de fidelidad a la ley y no me dejaré amenazar ni amedrentar con los inuendos de enemigos de nuestra gestión por complacer el morbo capricho de unos y el entretenimiento de otros”, sentenció Romero Donnelly en una entrevista previa con este medio.