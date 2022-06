Luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresara su objeción a la propuesta reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este martes que eso no significa que se allanará a la postura del ente federal.

Más bien, el primer ejecutivo dijo que la JSF debe fundamentar por qué argumenta que la medida es contraria al plan fiscal certificado o, de lo contrario, se excede en sus funciones y obstaculiza el proceso legislativo.

El proyecto de la Cámara de Representantes 1244, que enmienda leyes laborales, ya está ante la consideración del primer ejecutivo tras ser trabajado por la Asamblea Legislativa.

“Ya mi equipo de trabajo confirmó que -en términos generales- la Asamblea Legislativa atendió los señalamientos que yo hice durante el proceso legislativo”, indicó el gobernador.

“Ahora la próxima tarea es que quiero ver qué se añadió que yo no tuve visibilidad sobre eso porque se añadió algo bien nocivo, pues eso lo quiero entender, lo quiero considerar. Si lo que se añadió no es significativo, pues también es importante para mi decisión y yo la voy a estar tomando con la mayor premura”, abundó.

PUBLICIDAD

Pero antes de que el gobernador tome una decisión sobre la medida, la JSF se expresó públicamente rechazándola. Indicó que el proyecto de la Cámara de Representantes 1244 es contrario al plan fiscal certificado y a la Ley federal Promesa.

“La implementación y el cumplimiento del proyecto 1244 permanecerán prohibidos por la Sección 108(a)(2) de PROMESA”, dijeron en la declaración pública de una escueta página.

“El proyecto 1244 haría a Puerto Rico menos atractivo para los inversionistas que desean crear nuevos negocios y más puestos de trabajo, y obstaculiza y disminuye el crecimiento económico que el Gobierno debería querer alentar”, sostuvo el ente federal a cargo de las finanzas de la isla.

Ante ese escenario, el gobernador recalcó que no era meramente oponerse, sino ver cuál es el “fundamento”.

“La Junta levantó una objeción. Quiero revisarla con cuidado para ver si tiene fundamento esa objeción porque no necesariamente porque la Junta se exprese de una manera, yo voy a estar de acuerdo. No. Puede ser que yo estoy en desacuerdo. Hay que ver cuál fue el fundamento que levantó la Junta. De igual manera, cuando me hablan de plan fiscal, esto no es como cualquier cosa que pudiera ser inconsistente con plan fiscal entonces viola Promesa”, sentenció.

Insistió en que la declaración de la JSF será revisada “en detalle”.

“Primero, no sé si la Junta tuvo la oportunidad de revisar el proyecto tal y como se aprobó. Hay que ver si la Junta está opinando sobre otra versión del proyecto porque este proyecto ha cambiado durante el proceso legislativo. Segundo, quiero ver cuál es la llamada inconsistencia con el plan fiscal porque primero tiene que ser significativa y no es cuestión de que pues, no es de su agrado. Eso no funciona así. No es que como que la Junta puede, arbitrariamente, entorpecer el proceso legislativo en Puerto Rico. Eso sería un exceso”, agregó.

PUBLICIDAD

“Pero no piensen que porque la Junta objeta necesariamente eso conlleva que entonces yo veto la medida. No Yo voy a firmar esa medida o vetarla de acuerdo a mi propio criterio”, sostuvo Pierluisi.