15 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobierno anuncia ayudas disponibles para empleados federales afectados por cierre gubernamental

La asistencia incluye fondos para asistencia nutricional y cuido de menores, entre otros servicios

15 de octubre de 2025 - 6:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Las secretarias de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, anunciaron este miércoles que ambas agencias tienen ayudas disponibles para empleados cesanteados o que no estén laborando al momento debido al cierre parcial del gobierno federal.

Informaron, de paso, que el próximo lunes, 20 de octubre, diversas agencias estarán en el antiguo local de Sears, en Plaza Las Américas, para recibir a todo empleado federal que necesite ayudas.

“Como parte de este esfuerzo, nos hemos unido con otros jefes de agencias, que también están apoyando esta iniciativa, para poder brindarles algunos servicios, algunos beneficios, a los cuales puedan cualificar ante su actual realidad. Por parte del Departamento de la Familia, todas las personas que no estén recibiendo ingresos pueden solicitar a través de Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia) Digital para los beneficios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional)”, dijo Roig Fuertes.

“De la misma manera, también están los beneficios a través de Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez) para el cuido de niños, que se solicitan a través de Acuden Digital”, agregó, en conferencia de prensa.

Sobre el evento del lunes, detalló que, además de Familia y Trabajo, estarán los departamentos de Salud y de Agricultura, así como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Roig Fuertes destacó que se evaluará el escenario de cada empleado federal afectado para saber a qué ayudas cualifican.

Por su parte, Vélez Casanova anticipó que, próximamente, se realizará una feria de empleo para estos trabajadores.

“Hay algunos que han tenido una reducción; hay algunos que tienen que continuar presentándose a trabajar. Así que cada caso es particular, y nosotros nos comprometimos en hacer una feria de servicios para que cada uno pueda asistir”, dijo Vélez Casanova.

Añadió que, para solicitar ayuda por desempleo, las personas deben llevar “cualquier documento que el patrono les haya entregado en términos de cesantía, la evidencia de los ingresos”.

Mientras que, para solicitar el PAN, deben llevar, además de evidencia de ingresos, identificación con foto y evidencia del lugar donde viven, planteó Roig Fuertes.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
