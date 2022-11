Coamo - Ante la carencia de viviendas en la isla -que se estima que ronda las 20,000 unidades- la administración de Pedro Pierluisi inyectará fondos federales, mayormente del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG, en inglés), en busca de aplacar o eliminar tal necesidad.

“Estamos constantemente buscando la manera de aumentar el inventario, no solo de alquiler, sino también para la venta”, apuntó ayer, martes, el primer ejecutivo.

Para lidiar con la falta de viviendas -tanto de interés social, a la venta o alquiler-, se usarán más de $5,000 millones del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR); del Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos (CDBG-MIT); fondos federales para la rehabilitación de los centros urbanos (City Rehabilitation CDBG-DR), Programa de Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, en inglés) y del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3).

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, detalló a El Nuevo Día todos los esfuerzos que realizan para intentar suplir la demanda de casas que requieren los puertorriqueños.

“Vamos en ese camino, entre todos los programas, y la inversión en hacer esa cantidad de unidades (20,000) de todo tipo, tanto vivienda unifamiliar como vivienda multifamiliar, y si tomamos en consideración las reparaciones, reconstrucciones y relocalizaciones que vamos a hacer en Puerto Rico, pues estamos en buena posición de llegar a ese número”, sostuvo Rodríguez.

Secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez. (Carlos Giusti/Staff)

“Nuestra meta es lograr eliminar esa brecha que existe en términos de la necesidad de inventario en Puerto Rico, particularmente en el sector de ingresos bajos y moderados, así que nosotros vamos a hacer las inversiones que tengamos que hacer de fondos federales, promulgar la política que tengamos que promulgar, que ya lo estamos haciendo, para incentivar el desarrollo de vivienda nueva e invertir particularmente en la creación de nuevas viviendas para atender particularmente este sector”, agregó el funcionario.

Reconoció que el grueso de estas iniciativas tomará tiempo porque algunos de los proyectos están en diseño y otros comienzan a construirse.

“Estamos preparando esa zapata -desde las familias de ingresos bajos moderados- para restablecer un mercado y una industria que se había debilitado por los 10 años de recesión”, afirmó Rodríguez.

Ayer, el gobernador inauguró 69 unidades de vivienda en el proyecto denominado San Blas Apartments, en Coamo, que contó con créditos contributivos pagados con fondos del programa CDBG-DR para la construcción de viviendas a bajo costo.

El proyecto de construcción recibió $7.9 millones de los $963 millones que posee el Departamento de la Vivienda bajo los fondos CDBG-DR y el LIHTC destinados a seis proyectos de 981 unidades en construcción, se informó en conferencia de prensa. En una segunda fase, se contempla la construcción de 2,535 unidades adicionales en 17 proyectos que ya han sido seleccionados.

Pierluisi señaló que la franja del sureste de la isla, partiendo desde Yabucoa, que fue azotada por el huracán María, y la zona sur, estremecida por los temblores en 2020, urgen de vivienda, por lo que allí se estarían desarrollando nuevas unidades.

“Pero no descarto la zona de la montaña”, aclaró el gobernador.

Complejo San Blas Apartments, en Coamo. (Carlos Giusti/Staff)

En síntesis, además de los $963 millones de créditos contributivos con fondos CDBG-DR, se proyectan invertir $1,213 millones adicionales en otras fases. “Eso se va a ir todo en los proyectos que ya estamos construyendo, que hay cerca de 1,000 unidades”, apuntó Rodríguez.

Como parte de esos proyectos, se contemplan cuatro que serían desarrollados por la Administración de Vivienda Pública (AVP) mediante financiamiento de ingresos mixtos.

Con $1,000 millones de fondos CDBG-DR de City Rehabilitation, también se construirán viviendas, pero esos proyectos están bajo la jurisdicción de los 78 alcaldes que decidieron en qué invertirían esa asignación, destacó el secretario.

Añadió que otros $37. 5 millones serán destinados a 18 proyectos de vivienda de interés social. Mientras, con dinero del CDBG-MIT, se comprarán “proyectos planificados”, que son unidades existentes nuevas. Para ello, se lanzará una subasta en diciembre contando con $1,600 millones. Estas serán añadidas a los reemplazos de unidades que se hacen a través del programa R3, dijo. Ese programa ya ha servido a 6,500 familias.

También, explicó Rodríguez, habrá una segunda parte para viviendas de interés social que contará con una asignación de $100 millones de fondos CDBG-MIT. “Atenderá, entre otros, vivienda para personas sin hogar”, comentó.

Agregó que otros $300 millones de CDBG-MIT serán usados para relocalizar personas que viven en zonas inundables, con severa erosión costera o propensas a deslizamientos.

Rodríguez recordó, igualmente, que el Programa de Asistencia al Comprador, que cuenta con $295 millones, estará vigente hasta el 2026, y ya ha beneficiado a 4,274 personas.

Además, el gobernador impulsa el proyecto de la Cámara 1470, que en el Senado, es la medida 1005, y busca aumentar la cantidad base en la que se considera una vivienda como de interés social o asequible. Durante la sesión ordinaria que recién terminó, la medida fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero no en el Alto Cuerpo. La pieza aumenta a $210,000 las viviendas unifamiliares y a $250,000 las multifamiliares. “Merece trato prioritario”, afirmó Pierluisi.

Hay escepticismo

El planificador Gabriel Rodríguez se mostró escéptico al plan del gobierno, particularmente, porque cada administración de turno no ha probado ser eficiente en el manejo de fondos federales.

“La rehabilitación de viviendas afectadas directamente por el huracán María y por los terremotos todavía no se mueve luego de tantos años. Me preocupa que esto vaya a ser otro proyecto teóricamente bonito, pero que los fondos no lleguen y se queden en los contratos intermedios”, indicó.

Agregó que, en la administración de estos fondos federales, tras los desastres naturales, cientos de dólares se quedan en manos de empresas contratadas para asuntos procesales, que incluyen la confección de planos y estudios.

Además, Rodríguez dijo que le preocupa que, en vez de vivienda, se subsidien desarrolladores y hasta la banca.

“Si el gobierno interviene más directamente en el mercado de vivienda para adquirir viviendas abandonadas, rehabilitarlas y hacerlas accesibles, la población que tiene más problemas para conseguirlas, que es la de menos recursos, eso me suena más atractivo que tratar de subsidiar a las compañías desarrolladoras y a los bancos”, apuntó el planificador.

“Sin embargo, considerando el historial que han tenido la actual y anteriores administraciones en el manejo de fondos federales de emergencia, me pone algo escéptico o cauteloso en cómo se van a implantar las cosas”, agregó.

El Nuevo Día preguntó a Pierluisi cómo lidiaría con dos elementos que están incidiendo directamente en la falta de viviendas: la alta propagación de alquileres a corto plazo y la compra en efectivo por extranjeros y locales.

El primer ejecutivo respondió: “Con lo que estamos haciendo”. Destacó que no se debe generalizar porque, de acuerdo a la información que ha obtenido, más del 90% de las viviendas que se están usando para alquiler a corto plazo son de puertorriqueños o puertorriqueñas.