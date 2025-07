Salinas - Aunque no dio detalles de cómo procederá el gobierno ante la determinación de la empresa New Fortress Energy (NFE) de suspender el suplido de gas en las centrales San Juan y Palo Seco, el zar de Energía, Josué Colón , afirmó este domingo que auscultan todas las alternativas, ya que la situación puede derivar en relevos de carga y aumento de costos.

“No descartamos ninguna opción. Obviamente, estamos evaluando con nuestros abogados. Nosotros no vamos a discutir cuál es la opción o las opciones que vamos a utilizar, pero sí, sin duda, estamos evaluando las comunicaciones que se han emitido , las que hemos recibido de New Fortress, y tomaremos las acciones que entendamos que mejor protegen los intereses del pueblo de Puerto Rico y de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, manifestó el ingeniero previo a evaluar el transformador principal de la unidad #2 de la central Aguirre, en Salinas.

“Pero no debemos olvidar que hay cerca de 200 megavatios adicionales que están fuera de servicio como consecuencia de la cancelación unilateral de la compañía New Fortress del contrato de suministro de energía a las unidades temporeras que están instaladas en San Juan y Palo Seco . Ahí hay 14 unidades, y de las 14, hay 10 unidades que están fuera de servicio por esas razones”, explicó Colón.

“(Las que funcionan) tienen la capacidad de operar con diésel: dos en Palo Seco y dos en San Juan. Lo que significa es que hay ocho unidades en San Juan y dos en Palo Seco que no están disponibles, y eso es cerca de un poco más de 200 megavatios que no están disponibles y que Genera tiene instrucciones, de nuestra parte, de hacer las modificaciones y los cambios que sean requeridos para que esas unidades, que actualmente no están operando por no tener la infraestructura y los equipos necesarios para operar con diésel, que operen con el destilado liviano”, añadió.