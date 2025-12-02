Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobierno proyecta ahorro de $54 millones anuales con nuevo contrato de gas natural con New Fortress Energy

La economía de 22% en la compra de combustible pasaría a los clientes, afirmó el secretario de la Gobernación

2 de diciembre de 2025 - 3:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según Francisco Domenech, la reducción en los costos del combustible serviría para “mitigar” cualquier potencial alza en la tarifa eléctrica. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El gobierno de Puerto Rico proyecta que el nuevo contrato para el suplido de gas natural licuado con New Fortress Energy (NFE) podría producir un ahorro de 22% en los gastos del combustible para las unidades de generación temporales y en la central de Palo Seco (Toa Baja), indicó este martes el zar de Energía, Josué Colón.

RELACIONADAS

“Cuando entre en vigor este contrato, la diferencia en costo en el uso del combustible, gas natural, en las unidades que están en el norte va a ser de 22%, la reducción. Eso se estima en un poco más de 50 millones en operación en un año”, explicó el también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

El ahorro específico de $54 millones por año se debe a que, en la negociación del contrato –de siete años–, el costo por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu, en inglés) bajó de $10.29 a $7.95 en las unidades temporales. Mientras, las unidades de San Juan #5 y #6 mantuvieron su costo en $6.50 por MMBtu, conforme a lo establecido en el contrato de 2019.

Durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró, por su parte, que los ahorros se pasarían a las facturas de los consumidores, en un término mínimo de tres meses. Todo dependerá de cuándo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dé su aprobación final al pacto.

“Necesitamos el contrato aprobado para que se empiecen a materializar esos ahorros para, entonces, eventualmente, pasarles ese ahorro a los consumidores, solicitando una reducción en la tarifa (al Negociado de Energía de Puerto Rico, NEPR)”, agregó Domenech.

El Nuevo Día cuestionó si el ahorro sería transparente, considerando que el NEPR lleva un proceso de revisión de la tarifa base, que se prevé terminará en un aumento.

Aunque Domenech no quiso partir de la premisa del aumento, señaló que la reducción en los costos del combustible serviría para “mitigar” cualquier potencial alza en la tarifa eléctrica. Igualmente, recalcó que, cuanto antes tengan el contrato autorizado por la JSF, podrían integrar los ahorros al “rate case”.

“Cada tres meses, el Negociado hace una revisión tarifaria sobre costos como el del combustible. Así que, bien podría entrar ese ahorro en el caso tarifario permanente, que se está viendo y que va a tardar unos seis meses, como puede verse en la revisión trimestral tarifaria que hace el negociado”, explicó, al considerar que eliminar la exclusividad del muelle es el segundo gran adelanto del contrato.

En el caso de la revisión tarifaria, dijo Domenech, también podría entrar la decisión del Tribunal Supremo que declaró nula la inmunidad otorgada a LUMA Energy ante reclamaciones de consumidores.

Ante la determinación del máximo foro judicial, la administración se encuentra en una “evaluación completa”, que incluye dos cláusulas del contrato operacional del consorcio, que hablan, por un lado, de la responsabilidad por responder a las reclamaciones y, por el otro, de los reglamentos que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía para atenderlas y la continuidad del pago de seguros para cubrir estos gastos.

“En estos momentos, estamos haciendo una evaluación completa para poder responder, si es que LUMA decide pedirle al Negociado que nos aumenten la tarifa, a raíz de esta decisión. Pero lo que debe quedar claro es que el gobierno de Puerto Rico va a defender al consumidor ante cualquier intento de aumento en la tarifa”, subrayó.

La decisión, destacó, no incide en la decisión del gobierno de comenzar el proceso de cancelación del contrato de LUMA antes que acabe el año.

Tags
Alianzas Público-PrivadasNew Fortress EnergyJosué ColónFrancisco DomenechLUMA EnergyNegociado de Energía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: