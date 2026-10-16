Hiram Torres Montalvo presenta su renuncia como secretario del DACO

La gobernadora Jenniffer González aceptó hoy, viernes, la carta de renuncia sometida por Hiram Torres Montalvo al cargo de secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Al mismo tiempo, dijo estar confiada en que el subsecretario de la agencia, Erwin Álvarez Rodríguez, “dará continudad a nuestra agenda de protección de los derechos de los consumidores”.

González realizó las expresión en declaraciones escritas enviadas por La Fortaleza en las que aceptó la carta de renuncia que Torres Montalvo presentó el 16 de octubre y en las que agradeció su gestión.

“Agradezco al licenciado Hiram Torres Montalvo su compromiso y el trabajo realizado al frente del DACO. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa como alcalde de Cataño y reitero mi disposición de trabajar de la mano por el bienestar de sus residentes”, sostuvo González en el escrito.

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“Asimismo, confío en que Erwin Álvarez Rodríguez dará continuidad a nuestra agenda de protección de los derechos de los consumidores”, finiquitó la gobernadora.

Álvarez Rodríguez ha estado al mando del DACO desde que Torres Montalvo anunció que participaría como candidato en la elección especial para escoger al nuevo alcalde de Cataño tras la muerte de Julio Alicea Vasallo el 13 de agosto.

Torres Montalvo ganó la elección especial celebrada el 27 de septiembre.

El Nuevo Día cursó llamadas y envió mensajes de texto a las portavoces de La Fortaleza, Marieli Padró y Nicol Colón, para auscultar si González nominará a Álvarez Rodríguez al cargo de secretario del DACO o si será otra persona pero, de momento, no se ha recibido respuesta.