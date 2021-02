La controversia que rodea al nombramiento como subsecretario de Educación del ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, no solamente puede impactar negativamente la confirmación de la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, sino que también repercutió sobre la pugna interna que se libra por la silla de director de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) de la agencia.

El Nuevo Día supo, a través de dos fuentes con concimiento de la situación que pidieron permanecer anónimas, que hubo acercamientos a personas cercanas a Sánchez para que intentaran convencerlo de que abandone la subsecretaría asociada del Departamento de Educación (DE), cargo al que advino el pasado 19 de enero. Esa fecha es anterior a la cancelación de su contrato, el 25 de enero, a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), según consta en documento registrado ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

“Tienen un problema con él porque con todo lo que ha trascendido le crean inconvenientes a la secretaria en su confirmación. Y si lo dejan allí, cualquier persona que venga (a dirigir el Departamento) es inconfirmable”, dijo una de las fuentes.

Sánchez no contaría con el respaldo de un grupo de empleados del DE que le imputan que mientras ejerció otros cargos administrativos en la agencia presuntamente exhibió un trato déspota y supuestamente discriminatorio. También se le menciona como eje de señalamientos de manejo irregular de fondos e iniciativas y hasta de vertir comentarios inapropiados de índole sexual.

Ante la inestabilidad de su puesto en Educación, Sánchez se dedicó el lunes a visitar varios medios de comunicación para defenderse y aferrarse a su silla como segundo al mando en el DE. Este medio intentó contactarlo por teléfono para reaccionar a esta historia, pero no contestó llamadas.

Entretanto, El Nuevo Día supo que, al momento, Aponte Santos no cuenta con los votos para su confirmación en el Senado como secretaria de Educación. La designada necesita 14 votos para su confirmación. El PNP solo cuenta con 10 votos en ese cuerpo.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, el gobernador Pedro Pierluisi defendió a Sánchez.

“Héctor Joaquín Sánchez ha trabajado por más de 20 años en el Departamento de Educación, tiene amplia experiencia como educador y ha laborado en el área administrativa. El que una persona haya trabajado en un proceso electoral, no es razón para que no pueda aportar en el gobierno”, indicó el primer ejecutivo, quien también defendió al funcionario durante una rueda de prensa esta tarde en la que presentó el presupuesto del país.

La OMEP entre dos personas con cuestionamientos

En tanto, Aponte Santos anunció el lunes en conferencia de prensa en La Fortaleza que removería de sus puestos de confianza a dos personas, aunque no las identificó.

Fuentes de El Nuevo Día aseguraban que una de esas personas que saldría de la agencia es el director de la OMEP, Miguel Colón. Sin embargo, la secretaria designada revisó esa determinación y, hasta ayer, Colón seguía en el puesto.

Colón, según informantes vinculados directamente con la OMEP, gozaba de un fuerte respaldo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien supuestamente le organizó actos de recaudación. Previamente, Colón era director de la OMEP en la región de Bayamón.

“Colón se ha distinguido por no hacer subastas y atribuirle los trabajos de la OMEP a su combo. Él no invita a nadie que no sea su combo”, sostuvo una de las fuentes.

Tres entrevistados, bajo condición de anonimato, indicaron que esta situación fue llevada al comité de transición de Pierluisi, quien se encargó de llevarle el asunto directamente al gobernador.

“Da coraje. Uno se siente frustrado porque hay mucha gente que se hace de la vista larga”, dijo uno de los entrevistados que ha trabajado de cerca con la OMEP por más de una década “y nunca había visto nada como esto”.

Se menciona a Gabriel Rivera Guzmán como el sustituto de Colón.

“No sabemos quién es, pero ante Colón, cualquier cosa es buena”, dijo otro de los entrevistados.

Rivera Guzmán ha sido un activista del Partido Nuevo Progresista e incluso fue aspirante a representante por el Distrito 27 para el año electoral 2016.

El funcionario, cuya formación profesional es en el área de la educación, trabajó antes en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Mientras se desempeñaba como educador en la DCR fue multado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por abandonar su lugar de trabajo para diligenciar recaudaciones políticas en Juana Díaz donde se desempeñaba como vicepresidente del PNP.

Tras un acuerdo con la OEG tuvo que pagar $1,500 de multa.