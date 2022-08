La directora de la División de Puerto Rico y el Caribe de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), Carmen Guerrero, afirmó que no se le ha presentado ninguna consulta relacionada con una posible expansión del vertedero municipal de Toa Alta, que desde abril no recibe desperdicios sólidos y se encuentra en proceso de preparar un cierre ordenado.

La funcionaria aclaró que el acuerdo provisional con el municipio avalado por el tribunal federal, que dispuso los trámites encaminados al cierre, solo abarca el área actual del vertedero, donde se han depositado desperdicios desde 1966. Es decir, que el municipio, en teoría, pudiera promover la habilitación de nuevas celdas fuera de los límites vigentes del basurero.

“El acuerdo no entra en el tema de la expansión o no expansión, sino en las celdas que hay hoy día y donde hoy día se ha dispuesto de estos residuos sólidos de manera irregular. […] El municipio puede presentar una propuesta de expansión, pero no puede ser en esta área delimitada donde está la orden que acordamos”, indicó la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El lunes, el municipio celebró una vista pública virtual con relación al proceso de solicitud de fondos al programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal (USDA-RD), tras la cual miembros de la comunidad salieron con la impresión de que el proyecto pudiera contemplar la habilitación de nuevos espacios para el depósito de desperdicios.

La notificación de intención de solicitar una subvención que el municipio de Toa Alta sometió originalmente al USDA-RD en 2020 contemplaba procesos de cierre, post-cierre y expansión. De los $17.4 millones que se estimó que costaría el proyecto, casi $2.5 millones serían destinados a labores de expansión, según consta en la misiva del alcalde Clemente Agosto.

En una entrevista con este medio más temprano en la semana, el abogado del ayuntamiento, Carlos López, expresó que “en este momento no está en contemplación una expansión. No obstante, como parte de los análisis y estudios que hay que realizar, hay medidas de ingeniería que el personal que estará asistiendo al municipio estará emitiendo recomendaciones y, al amparo de esos análisis, hay que identificar qué alternativas existen para preparar el cierre de manera adecuada. En ese proceso, no se eliminan las distintas alternativas”.

López indicó que, al presente, la subvención que se solicitaría al USDA-RD sería de unos $11 millones. En declaraciones escritas, el USDA-RD explicó que el municipio no ha completado el proceso de solicitud, pero que el financiamiento preliminar asciende a los $18 millones.

Guerrero sostuvo que, al amparo del acuerdo provisional, que se firmó el pasado 9 de agosto, el municipio se vio en la posición de revisar el plan de trabajo bajo el programa de USDA-RD, según lo hizo saber la propia entidad federal.

En días recientes, el asesor legal de la comunidad, Miguel Sarriera, cuestionó que el municipio estuviera tramitando la subvención sin contar aún con un plan de cierre aprobado por el DRNA y conforme al acuerdo provisional, del que forman parte la EPA, el ayuntamiento y el Departamento de Justicia federal. Asimismo, Yazzer Morales, el representante por el distrito 9, que cubre Toa Alta, se expresó en contra de “cualquier expansión” del sistema de relleno sanitario.

“Las guías de fondos de USDA autorizan para una gama de distintos proyectos relacionados con el manejo de residuos sólidos, que puede ser desde plan de cierre, arreglos y manejos de las aguas de escorrentías, manejo de lixiviados. Incluye una serie de proyectos relacionados con el manejo de vertederos y, a la vez, con el cierre. Yo creo que por eso es bien importante que el municipio aclare cuál es el alcance del proyecto hoy en 2022 y no lo que presentó en 2020″, subrayó Guerrero, al asegurar que el USDA-RD consulta tanto con la EPA como con el DRNA antes de autorizar estas subvenciones.

La agencia con jurisdicción primaria sobre los vertederos es el DRNA, que aseguró que no contempla autorizar una expansión. El municipio debe entregar un plan de cierre al DRNA para octubre de este año, precisó un portavoz.

“Un cierre de un vertedero no es un proceso en que se le pone un candado y ya. Hay que preparar el vertedero para el cierre poniendo unas capas diarias y después una capa intermedia, monitorear los lixiviados, las aguas de escorrentías y asegurar que las pendientes estén seguras para que no sean un peligro”, puntualizó Guerrero.