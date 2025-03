La gobernadora Jenniffer González defendió este lunes la participación de su esposo, José Yovín Vargas Llavona , en diversos actos oficiales de su gobierno y afirmó que no le impondrá “una agenda”.

“A mí me dijeron que no podía tener hijos en la campaña. Ahora, parece que se me cuestiona a mi esposo. Mi esposo es el primer caballero de Puerto Rico”, contestó la primera ejecutiva, cuando se le preguntó cuál sería el rol, puesto o asunto en el que trabajaría Vargas Llavona, ya que antes de llegar a la gobernación, en diciembre, González había dicho que eso sería definido más adelante.