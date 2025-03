“Ustedes recordarán que, muchas veces, durante época de huracanes, (la gente se quejaba de que) no hay suficientes paneles o no hay suficientes productos, porque no se sabe si se va a vender o no; tiene un impuesto al inventario. Al congelar (el impuesto sobre el inventario), significa que todos los comercios van a poder traer mucha más cantidad de ese producto, sin que esté sujeto a un pago adicional. Eso también permite que el consumidor tenga más oportunidades de comprar líneas nuevas de productos”, abundó.