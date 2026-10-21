Jenniffer González concede días libres a empleados públicos por Acción de Gracias y Navidad

Los empleados públicos tendrán libre sin cargo a licencia de vacaciones los días de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo tras la firma de una orden ejecutiva de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Según un comunicado de prensa que emitió La Fortaleza este miércoles, los días de Acción de Gracias, celebrado el 26 de noviembre, y Navidad, el 25 de diciembre, son días para “agradecer y compartir con quienes nos acompañan durante todo el año”.

“Queremos que nuestros servidores públicos puedan disfrutar estas celebraciones en familia, con espacio para el descanso y la reflexión. Las agencias coordinarán sus operaciones para que la ciudadanía continúe recibiendo los servicios esenciales que necesita”, expresó la gobernadora.

Además de estos días, los empleados públicos podrían tener libres el viernes, 20 de noviembre; el miércoles, 25 de noviembre; y el jueves, 24 de diciembre del año en curso, con cargo a sus licencias de vacaciones.

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Los empleados a quienes se les requiera trabajar el 20 o el 25 de noviembre, o el 24 de diciembre, deberán cumplir con su jornada laboral regular. La concesión de estos días libres con cargo a vacaciones no los convierte en feriados para aquellos empleados que deban permanecer en funciones.

Los sábados 28 de noviembre y 26 de diciembre seguirán siendo días regulares para las agencias que ofrecen servicios sabatinos, a menos que se indique lo contrario. “Cada autoridad nominadora podrá determinar un cierre. Si se requiere trabajar, esas fechas no generarán por sí solas tiempo compensatorio o remuneración adicional por esta concesión”, lee el comunicado.

“Debemos garantizar que los servicios esenciales no se vean afectados. Los jefes de agencia deben organizar el personal necesario y comunicar los turnos que se mantendrán. La compensación que corresponda se evaluará según el tipo de día concedido, la clasificación del empleado y las disposiciones aplicables”, puntualizó el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), Facundo M. Di Mauro Vázquez.

Los empleados que no cuenten con balance suficiente de vacaciones o deseen consultar la posibilidad de trabajar durante los días concedidos con cargo a esa licencia deberán comunicarse con la oficina de Recursos Humanos de su agencia antes de esas fechas. Cada autoridad nominadora atenderá estas situaciones conforme a las normas aplicables, los balances disponibles y las necesidades del servicio, y orientará al empleado sobre el procedimiento correspondiente.

“Los casos particulares deben atenderse dentro de cada agencia, considerando los balances disponibles y la continuidad de sus operaciones. Es importante que el empleado conozca con anticipación qué licencia se utilizará y cuál será su jornada, especialmente si tiene vacaciones aprobadas o presta servicios que deben mantenerse durante esos días”, indicó Di Mauro Vázquez.

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