Jenniffer González evita contestar si Suzanne Roig aún goza de su confianza

Sin entrar en los pormenores sobre la nueva información relacionada con el proceso de contratación de NOLA Education, la gobernadora Jenniffer González evitó este martes precisar si la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, aún cuenta con su confianza, mientras se investiga si ejerció presión o actuó de manera irregular con el fin de otorgar contratos con fondos federales.

“Ya en la Legislatura hubo vistas para discutir este asunto. Se contestaron todas las preguntas, y las agencias de ley y orden, en este caso, las que tienen la facultad investigativa, están investigando el proceso. Así que todas esas investigaciones las está haciendo el Departamento de Justicia, el Inspector General y las agencias que tienen la jurisdicción”, manifestó la mandataria, cuando la prensa le preguntó si Roig aún gozaba de su confianza, tras participar de un evento en el hotel Caribe Hilton.

El Nuevo Día reveló el contenido de documentos oficiales y correos electrónicos del Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que revelan que, para el 22 de octubre de 2025, se encomendó a una empresa externa, Advocacy Solutions, LLC., el análisis de posible financiamiento para la empresa NOLA Education con el fin de otorgarle un contrato para servicios educativos mediante su programa Star Academy. Uno de los documentos consigna que la empresa estaba representada por el abogado Carlos M. Limardo Ortiz, quien remitió el correo electrónico a empleados de Adsef.

PUBLICIDAD

El documento también hace constar que la gobernadora conocía de la intención de hacer negocios usando el programa Star Academy para ofrecer servicios educativos y que lo consideraba una “prioridad” mediante un proyecto piloto con 25 escuelas para el año escolar 2026-27.

“Dada la prioridad de la gobernadora Jenniffer González-Colón, de lanzar el piloto de 25 escuelas de Star Academy en Puerto Rico para el año escolar 2026—2027, la opción 1 (100% de pago al ejecutar el contrato) es la única estructura de pago que garantiza la preparación completa del programa, estabilidad operativa y cumplimiento con los plazos federales de implementación de TANF”, indica el documento redactado en inglés y español.

El contrato sería de $37.5 millones, cubierto con fondos del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), según el correo electrónico.

Dos días después de ese mensaje, el 24 de octubre de 2025, un correo electrónico de Eddie J. Burgos Villalobos, empleado de la Adsef, dirigido al exjefe de esa agencia Ramón Burgos Bermúdez y copiado a Gisela Rodríguez Algarín y a Limardo Ortiz, explica que no se le puede adelantar dinero público a NOLA Education.

A base de información previa que había sido divulgada, Roig viajó a Luisiana para conocer a fondo el programa Star Academy del 7 al 10 de diciembre de 2025 y adjudicó el proceso competitivo a favor de NOLA Education el 20 de enero de 2026.

Cuestionada sobre los nuevos documentos, la gobernadora respondió este martes: “Vamos a dejar que las agencias que tienen la jurisdicción para hacer las investigaciones, las hagan y hagan las recomendaciones y los referidos que tengan que hacer”.

PUBLICIDAD

Roig no ha emitido comentarios sobre estos documentos. Sin embargo, durante las vistas públicas que condujo la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, dijo no tener constancia o no recordar cuando el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, le preguntó si NOLA Education pidió un adelanto de dinero.