Jenniffer González convierte en ley la promoción de Puerto Rico como destino para personas con diversidad funcional

La gobernadora Jenniffer González firmó una ley para mercadear a Puerto Rico como un destino accesible e incluyente en beneficio de las personas con diversidad funcional, informó este sábado La Fortaleza.

Uno de cada 10 visitantes que llegaron a Puerto Rico durante 2024 tenía alguna necesidad especial, según el Perfil del Visitante publicado por Discover Puerto Rico. Este es un sector para el que, con la nueva Ley 43-2026, se busca dar visibilidad de los servicios y experiencias accesibles.

La ley dispone, además, que la Compañía de Turismo entre en acuerdos colaborativos con entidades sin fines de lucro o del tercer sector, dueños de restaurantes, asociaciones y entidades deportivas, recreativas, culturales, médicas, ecológicas, de promoción de convenciones, entre otros, afines para el fomento, la creación y celebración de eventos turísticos dirigidos a la población con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

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La Fortaleza destacó, mediante comunicado de prensa, que el programa de gobierno de la administración de turno busca fomentar actividades para la socialización, recreación, inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, y sus familiares, para promover su plena conexión social.

Dentro de las iniciativas ya implantadas, está la apertura de salas sensoriales en el Coliseo de Puerto Rico y el Centro de Convenciones, consolidando a la isla como la primera región de América Latina en tener esta certificación de forma simultánea en sus principales recintos de eventos. Además, hay lenguaje de señas en todos los conciertos del “Choliseo”, convirtiéndolo en el primer recinto de América con intérpretes permanentes en su programación de eventos. También, se adiestran a cadetes y policías sobre cómo manejar a personas en el espectro autista, entre otras medidas.

La nueva ley surge del Proyecto del Senado (PS) 357, de la autoría de Jeison Rosa y la coautoría de Jamie Barlucea, Brenda Pérez, Luis Colón La Santa y Wilmer Reyes.

Veta dos medidas

Por otro lado, González vetó el PS 705, que buscaba enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para promover la innovación, tecnología e inteligencia artificial en el deporte.

La gobernadora indicó que los retos de implantación administrativa, operacional y fiscal hacen inviable la ejecución efectiva de lo que propone el proyecto. Añadió que, antes de pensar en la innovación, tecnología e inteligencia artificial en el deporte, “es indispensable corregir y mantener la infraestructura deportiva existente, de manera que estén en condiciones adecuadas de uso y que brinde seguridad a todos los participantes, previniendo lesiones y promoviendo un entorno saludable”.

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La medida –de la autoría de Rafael Santos Ortiz y la coautoría de Pérez, Barlucea y Héctor González– contemplaba la utilización de la inteligencia artificial para el desarrollo de atletas de alto rendimiento, pero estos no son jurisdicción del DRD, sino del Comité Olímpico de Puerto Rico y las federaciones deportivas.

Además, según la mandataria, implantar la medida conllevaría una inversión económica que el DRD no está en posición de realizar, y el proyecto tampoco contemplaba el desembolso de los fondos que requeriría su ejecución, los cuales “conservadoramente se han estimado” en $1.2 millones para este año fiscal.

González también vetó la Resolución Conjunta del Senado 23, de la autoría de Reyes, que le requería a Turismo desarrollar planes de mercadeo, promoción y apoyo a los municipios que comprenden el Distrito de Guayama, con sus respectivas oficinas municipales y, en aquellos pueblos sin oficinas de turismo, proporcionar asistencia técnica y estratégica para su creación, desarrollo y planificación de proyectos.

La medida especifica los espacios en donde se haría tal promoción (redes sociales, radio, televisión, plataformas digitales, muelles y aeropuertos), pero no asigna fondos.