Jenniffer González decreta un estado de emergencia ante la epidemia de influenza en Puerto Rico

Luego de registrar 3,131 nuevos casos entre el 11 y 17 de enero –la sexta semana consecutiva por encima del umbral–, el Departamento de Salud declaró este martes una epidemia de influenza en Puerto Rico, lo que permitirá acceso a fondos de emergencia para reforzar la vacunación y otras medidas de prevención.

Poco después, la gobernadora Jenniffer González respaldó la determinación con una orden ejecutiva mediante la cual declaró un estado de emergencia por la epidemia. Esa medida, igualmente, permitirá movilizar recursos y establecer trámites expeditos para responder al evento salubrista.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, explicó que la decisión se tomó tras cumplirse con los criterios establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que incluyen, además de las seis semanas por encima del umbral epidémico, que el 40% de los casos de la temporada se haya dado en ese período y que el virus esté propagado en todas las regiones en las que se divide la agencia.

“Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas. Vamos a seguir ampliando el acceso a la vacuna y reforzando la prevención en toda la isla”, expuso el pediatra, en conferencia de prensa.

Durante la actual temporada –que comenzó a finales de junio–, se han registrado 42,183 casos, principalmente en pacientes pediátricos. Al momento del anuncio, se habían contabilizado 128 muertes, de las que solo cinco personas estaban vacunadas.

Ramos indicó que la respuesta de emergencia se enfocará en cinco pilares: detección, vigilancia, vacunación y tratamiento, alcance comunitario y comunicaciones.

En términos prácticos, explicó el secretario, la declaración de epidemia libera el alcance de las vacunas para adultos, que estarán disponibles para todos los pacientes y no únicamente para los beneficiarios del Plan Vital. Además, permite el acceso a fondos federales y requiere a los planes médicos cubrir pruebas y tratamiento en todos los lugares en los que esté el paciente, indistintamente si el centro es parte de su red de proveedores.

Ramos indicó que, durante las pasadas semanas, habían comenzado la coordinación interagencial en preparación a la declaración, que estiman costaría cerca de $2.1 millones, de los cuales $1.2 millones provendrían de fondos federales que se pueden acceder una vez nombrada la epidemia. Para el resto, Salud trabaja junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al respecto, la gobernadora anunció en horas de la noche la firma de la Orden Ejecutiva 2026-005, que, entre otras cosas, “exime total y absolutamente al Departamento de Salud y a cualquier otra agencia del gobierno” que atienda la emergencia de “la obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia, relacionado con acciones necesarias para atender” la situación.

De igual forma, promueve un proceso especial de compras en el gobierno y autoriza al Departamento de Hacienda y a la OGP, junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, a “establecer un presupuesto especial, con cargo a cualesquiera fondos disponibles, incluyendo la Reserva de Emergencia”.

“La gente no debe preocuparse, la gente debe ocuparse, irse a vacunar los que todavía no se han vacunado, cortar las cadenas de contagio no yendo enfermos a trabajar o estudiar. Esa es una manera de ocuparnos y cooperar con bajar estos números”, había dicho Ramos el lunes, vía telefónica, a este medio.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

Durante esta temporada, se han administrado 365,508 vacunas de influenza, que han demostrado ser 70% efectivas a la variante H3N2, cuya presencia en el archipiélago se confirmó esta semana por el Instituto de Enfermedades Virales de Nueva York, informó el secretario.

El 46% de los contagios se han reportado en pacientes pediátricos. De hecho, la principal oficial de Epidemiología de Salud, Miriam Ramos, indicó que, tan solo en la segunda semana de 2026, se registraron 36 brotes en las escuelas, es decir, que hubo, al menos, tres casos en un salón.

“Al igual que en otras temporadas anteriores, vemos que la población de niños son los menos que se vacunan, no sobrepasamos 18%”, expuso la epidemióloga.

Para incentivar la vacunación, Salud coordinó los siguientes eventos gratuitos:

Palacio de los Deportes, en Mayagüez, 29 de enero

Santa Rosa Mall, en Bayamón, 29 y 30 de enero

Plaza Centro, en Caguas, 29 al 31 de enero

Plaza Carolina, 30 de enero

Escuela Catalina Morales de Flores, en Moca, 30 de enero

Además, la agencia tendría esta misma noche del martes una reunión virtual con los ejecutivos municipales de la Asociación y la Federación de Alcaldes para coordinar eventos adicionales. Mientras, se habilitó un centro de llamadas (787-522-3985) para ubicar puntos de vacunación y coordinar inmunización en hogares para personas encamadas.

En la conferencia, los profesionales de la salud presentes instaron a recurrir a los laboratorios para que un profesional experimentado conduzca las pruebas, cuando se presenten síntomas. Empero, el secretario rechazó “demonizar” las pruebas caseras.