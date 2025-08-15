Jenniffer González nombra a Roberto Lefranc como el nuevo director de la Compañía de Fomento Industrial

La gobernadora Jenniffer González Colón nombró este viernes a Roberto Lefranc Fortuño como el nuevo director de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), agencia que estaba acéfala desde finales de junio, tras la renuncia de Eric Santiago Justiniano.

El excandidato a la Cámara de Representantes fungía como el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec), puesto en el que sustituyó a Astrid Piñeiro Vázquez, luego de que esta fuese nombrada procuradora de las Mujeres.

Ante el nuevo nombramiento de Lefranc Fortuño, la primera ejecutiva optó por la exsenadora Keren Riquelme Cabrera, como su tercera nominación para dirigir la Odsec.

Aunque las jefaturas de Pridco y Odsec requieren la confirmación del Senado, los nominados entrarán a sus funciones debido a que los nombramientos se hicieron durante el receso legislativo.

Durante este período, la gobernadora González Colón también nombró a la abogada Suzette Del Valle Lecároz como comisionada de Seguros de Puerto Rico, encargada de regulador la industria de seguros.

PUBLICIDAD

Asimismo, renominó a Javier Bayón Torres y Rafael López Soler para la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Según el comunicado de prensa de La Fortaleza, “ambos licenciados ya ejercían como miembros de la junta y su término venció el pasado mes de junio, por lo que la gobernadora los nombró para que continuaran ejerciendo sus funciones”.