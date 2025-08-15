Opinión
15 de agosto de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra a Roberto Lefranc como el nuevo director de la Compañía de Fomento Industrial

Mientras, en Odsec, el excandidato a la Cámara de Representantes será sustituido por la exsenadora Keren Riquelme

15 de agosto de 2025 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo director ejecutivo de Pridco, Roberto Lefranc Fortuño, fungía como jefe de la Odsec. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón nombró este viernes a Roberto Lefranc Fortuño como el nuevo director de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), agencia que estaba acéfala desde finales de junio, tras la renuncia de Eric Santiago Justiniano.

El excandidato a la Cámara de Representantes fungía como el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec), puesto en el que sustituyó a Astrid Piñeiro Vázquez, luego de que esta fuese nombrada procuradora de las Mujeres.

Ante el nuevo nombramiento de Lefranc Fortuño, la primera ejecutiva optó por la exsenadora Keren Riquelme Cabrera, como su tercera nominación para dirigir la Odsec.

Aunque las jefaturas de Pridco y Odsec requieren la confirmación del Senado, los nominados entrarán a sus funciones debido a que los nombramientos se hicieron durante el receso legislativo.

Durante este período, la gobernadora González Colón también nombró a la abogada Suzette Del Valle Lecároz como comisionada de Seguros de Puerto Rico, encargada de regulador la industria de seguros.

Asimismo, renominó a Javier Bayón Torres y Rafael López Soler para la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Según el comunicado de prensa de La Fortaleza, “ambos licenciados ya ejercían como miembros de la junta y su término venció el pasado mes de junio, por lo que la gobernadora los nombró para que continuaran ejerciendo sus funciones”.

Por último, renombró a Julio Cabral Corrada a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. El empresario ya fungía como miembro del ente rector de la universidad pública.

Compañía de Fomento IndustrialJenniffer GonzálezRoberto Lefranc FortuñoOficina del Comisionado de SegurosKeren Riquelme
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
