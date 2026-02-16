Jenniffer González oficializa la celebración del Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo

La gobernadora Jenniffer González anunció que el tercer domingo de mayo de cada año será conocido, oficialmente, como el Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo de Sabana Grande, tras la firma de la nueva Ley 23-2026.

González, quien ha expresado ser devota de la Virgen del Rosario del Pozo, indicó que el maratón 10K se celebra desde 1954.

“El maratón es un símbolo de identidad para los sabaneños; la medida promueve a Sabana Grande como un destino cultural, deportivo y refuerza el turismo religioso”, indicó La Fortaleza, mediante un comunicado de prensa.

El proyecto que dio paso a la ley fue de la autoría de la representante del Distrito 21, Omayra M. Martínez Vázquez, que abarca los municipios de Guánica, Maricao, Lajas, Las Marías, Sabana Grande y Yauco.

“La ley estipula que la Compañía de Turismo en conjunto con el Municipio de Sabana Grande, ayudarán a desarrollar y publicar una campaña orientada a promover el evento. Tanto el Municipio de Sabana Grande como la Compañía de Turismo respaldaron la medida al reconocer el evento como uno de gran valor cultural, social y turístico para Puerto Rico”, se informó.

La devoción a la Virgen del Rosario del Pozo nació luego que se divulgara que la Virgen María presuntamente se presentó ante tres niños en 1953, en Sabana Grande. La Misión Nuestra Señora del Pozo ha estado rodeada de controversias durante décadas, pues la Virgen del Rosario de Pozo no es reconocida por la Iglesia católica.

El entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien se convirtió luego en el papa Benedicto XVI, firmó un decretó de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2002 en el cual se desautorizó el movimiento y pidió a los devotos a evitar prácticas que puedan confundir a los fieles.

El 14 de noviembre de 2006, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña emitió una carta pastoral en la que reiteró una determinación de 1989 en cuanto a que nada sobrenatural ocurrió en Sabana Grande en 1953 y prohibió su culto y pertenecer a la Misión de la Virgen del Rosario, según reportes de este entonces de El Nuevo Día.