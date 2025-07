“Estoy en récord; desde que soy comisionada residente he estado hablando en contra del impuesto al sol y a favor de la medición neta. La medición neta no es otra cosa que un incentivo para que la gente utilice (…) en este caso, las placas solares, para ayudar al sistema en momentos en que no están consumiendo del ‘grid’ (red), sino que están produciendo su propia energía. Esa es la política pública del gobierno de Puerto Rico. Que la AEE quiera revisar o recomendar… pero yo estoy en el récord en contra de que se le cobre a una persona por conectarse”, dijo González.