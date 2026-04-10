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Jenniffer González se reúne con 28 alcaldes del PNP y defiende su reforma de permisos

A diferencia de los senadores el jueves, la gran mayoría de los primeros ejecutivos municipales asistieron al cónclave, en Guaynabo

10 de abril de 2026 - 6:19 PM

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La gobernadora Jenniffer González, al centro, lideró la reunión con la Federación de Alcaldes, que agrupa a los primeros ejecutivos municipales del PNP. (Suministrada)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

De cara al inicio el lunes de las vistas públicas en el Senado, la gobernadora Jenniffer González se reunió este viernes con 28 alcaldes penepés para escuchar sus preocupaciones en torno a su propuesta de un nuevo Código de Planificación y Permisos, el cual logró consensos entre los ejecutivos municipales, al entender necesario que se cree un sistema más ágil, fiscalizador de los gestores y efectivo para el desarrollo económico.

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“Estamos todos en la misma página. Necesitamos un nuevo sistema de permisos. Estamos todos encaminados a efectuar estos cambios por el bien de Puerto Rico”, afirmó González, rodeada de los alcaldes, tras más de hora y media reunidos para acoger sus sugerencias en la pieza legislativa.

Acompañada de representantes del sector privado, la gobernadora presentó, el miércoles, su reforma de permisos, que pretende centralizar en una sola entidad todas las autorizaciones del Estado en materia de construcción y operación de negocios.

A diferencia del encuentro el jueves con la Conferencia Legislativa –marcado por la ausencia de 15 de los 19 senadores novoprogresistas–, la participación de los alcaldes fue notable, en el Centro Cultural Yolanda Guerrero, en Guaynabo.

“Algunos (senadores) tenían compromisos, otros decidieron no asistir. Cada uno tiene que contestar esa pregunta. No veo ningún tipo de controversia por eso. Cada cual que asuma su responsabilidad referente al haber estado ausente (en la Conferencia Legislativa). Lo que sí es que ya el Senado convocó vistas públicas, el próximo lunes, a las 10:00 a.m., para ver el proyecto de permisos”, defendió González, antes de entrar al cónclave municipal.

El mismo jueves, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, convocó vistas para evaluar los proyectos de permisos: PS1173, de su autoría, y PS1183, de administración. Este último equivale al PC1213, que la gobernadora sometió en la Cámara de Representantes y tiene vitas pautadas para finales de abril.

De los 37 alcaldes federados, 28 acudieron al cónclave y nueve se excusaron. Entre los ausentes, estuvieron los de Cataño, Yauco, Peñuelas, Utuado, San Lorenzo, Barranquitas, Maunabo, Santa Isabel y Villalba.

“Nuestra prioridad es que las jerarquías que tienen los gobiernos municipales se respeten, que podamos tener las garras para fiscalizar todos estos proyectos de desarrollo que se den una vez se apruebe la nueva reforma”, dijo el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández.

El también alcalde de Camuy –quien más temprano se reunió con la nueva presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones– dijo que, de la propuesta, le preocupa el nivel de “captación de arbitrios” cuando se “está eximiendo en un 75% los permisos en remodelaciones” en propiedades privadas. También, le preocupa la fiscalización de los gestores, a lo que la gobernadora le respondió que habrá un “plataforma” en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para certificarlos y evaluarlos.

“Muchas veces, el problema no es el gobierno, el problema es ese oficial autorizado que dilata la entrega de documentos, de información. Por lo tanto, queremos tener visibilidad de quiénes son ese personal autorizado (por el DDEC para realizar inspecciones) y fiscalizarlos y, a la misma vez, exigirle algún tipo de educación continua”, abundó.

Tanto Hernández como el alcalde de San Juan, Miguel Romero, afirmaron que participarán de las vistas públicas en la Asamblea Legislativa.

“Es un tema que hay que atender. El sistema actual es complicado, burocrático y complejo para legitimar, y me parece necesaria una reforma para hacerlo más ágil y efectivo, para que atraiga y promueva el desarrollo económico”, comentó Romero, en la misma mesa que se sentaron otros alcaldes y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

El próximo martes, la gobernadora se reunirá con los alcaldes asociados –del Partido Popular Democrático– y el secretario del DDEC, Sebastián Negrón. Hará lo mismo con los portavoces de otros partidos, pero no notificó la fecha.

Esto es un proyecto que es de avanzada, que moviliza a la isla al desarrollo económico, a no perder fondos federales y a que podamos tener inversión y planificación ordenada en la isla”, recalcó González.

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Federación de AlcaldesPNPJennifer GonzálezDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioReforma de permisos
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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