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“Compatibles” los dos proyectos para reformar el otorgamiento de permisos

Así lo indican, por separado, la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

8 de abril de 2026 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Pese a que cada uno trabajó su propia versión, los proyectos de ley presentados por la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para reformar el otorgamiento de permisos en la isla podrían ser compatibles, afirmaron ambos, aunque no explicaron cómo o por qué optaron por someter dos medidas.

“Esto es un nuevo código. Un nuevo código de planificación y permisos para Puerto Rico, o sea, esto no es solamente una enmienda. Hoy, hay más de 19 proyectos de ley, en la Legislatura, haciendo distintas enmiendas de permisos. Hay que ver, obviamente, cuáles de ellas son compatibles o no”, sostuvo la gobernadora, la noche del martes, durante una entrevista televisiva (Jugando Pelota Dura).

Cuestionada sobre la medida presentada por el presidente senatorial, el pasado 6 de abril, la mandataria dijo que “una cosa no es incompatible con la otra”.

“Hay unos lineamientos. La plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista habla específicamente de lo que está contenido en este proyecto”, agregó.

Rivera Schatz se expresó posteriormente a través de las redes sociales.

“No hay incompatibilidad entre el proyecto de administración y el que presenté. ¡Se complementan y refuerzan!”, escribió el presidente del Senado.

“Ambos proyectos son importantes, positivos y necesarios. ¡Son absolutamente compatibles! ¡Los dos proyectos serán atendidos con prontitud y total responsabilidad en el Senado de Puerto Rico! ¡Nuestro récord de aprobación de medidas de administración habla por sí solo!”, agregó, en su escrito.

Bajo ese escenario, la gobernadora ofrecerá hoy, a las 2:30 p.m., una conferencia de prensa, en la que dará detalles de la reforma que propone.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Thomas Rivera SchatzJenniffer GonzálezReforma de permisosLegislaturaProyecto de Ley
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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