La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una transferencia de $40 millones a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para el pago de una deuda del Departamento de Educación, de acuerdo con una carta del ente emitida el pasado viernes.

Educación había llegado a un acuerdo con Edificios Públicos para pagar su deuda, que superaba los $50 millones, por concepto de arrendamiento de escuelas, informó la agencia en declaraciones escritas.

Sobre la determinación, el director ejecutivo de Edificios Públicos, Yamil Ayala, indicó que, en la medida que las agencias, como Educación, no pagan arrendamiento, se afecta el mantenimiento de las estructuras.

“En la medida que los arrendatarios -no solamente el Departamento de Educación, son todos nuestros arrendatarios-, no pagan sus deudas o no pagan el canon de arrendamiento, se le hace difícil a la Autoridad de Edificios Públicos poder dar el mantenimiento adecuado a todas las estructuras”, señaló Ayala.

PUBLICIDAD

En total, las agencias de gobierno deben aproximadamente $200 millones a Edificios Públicos, reveló el funcionario.

Anualmente, Educación paga unos $76 millones por concepto de arrendamiento y mantenimiento de las escuelas pertenecientes a Edificios Públicos y, durante este cuatrienio, ha cumplido con los desembolsos.

“Para efectos del año corriente, el año en curso, el Departamento de Educación está al día con los pagos de arrendamiento”, confirmó Ayala, quien agregó que “la deuda que tenía acumulada el Departamento de Educación es de años anteriores y sumaba unos $57 millones”.

Educación indicó en una comunicación que llegó a un acuerdo para transar la deuda por $40 millones, una cantidad que debe ser invertida en las propias escuelas de la AEP.

“Este pago de la deuda es una inversión adicional para las escuelas”, dijo Educación en su escrito. “Es un dinero adicional identificado por el (Departamento de Educación) y (la Oficina de Gerencia y Presupuesto) que tiene la Autoridad (de Edificios Públicos) para mantener las escuelas que son de su titularidad”, agregó.

La JSF aclaró en una carta dirigida al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Blanco Urrutia, que las cantidades aprobadas no modifican el monto total del presupuesto para el año fiscal 2023-2024.

El ente que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico indicó que la OGP debe comunicar al Departamento de Hacienda la disponibilidad de los fondos y notificar a las agencias del acceso otorgado a los saldos.

“Confiamos en que lo anterior responde todas las solicitudes incluidas y esperamos continuar con nuestro trabajo juntos para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”, culmina la carta, redactada en inglés y firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.