Con un llamado de justicia salarial, la Asociación de Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico marcha hoy, jueves, hasta La Fortaleza, a donde acudirá como una medida de último recurso al denunciar la falta de acciones concretas por parte del Departamento de Educación.

“Nosotros queremos hacer el reclamo a Fortaleza, porque ya las balas se nos han agotado con el Departamento de Educación. La situación del cambia y cambia de secretario nos provoca el que tengamos que de nuevo comenzar. Y desde que estaba la secretaria Julia Keleher para acá, han ido cambiando de secretario y nosotros tenemos que, como quien dice, empezar de nuevo”, comentó Nelly Ayala, presidenta de la organización sindical.

Los empleados de comedores escolares reclaman, entre otras cosas, un aumento a su salario base, que actualmente está en $8.66 la hora.

Según Ayala, ese salario redunda en un cobro de poco más de $1,300 al mes. “Eso, dividido en quincenas, lo que le sobra escasamente a un empleado de comedores son algunos $400 o $500 quincenales, luego de los descuentos que tienen que hacer. Eso apenas alcanza”.

PUBLICIDAD

Señaló, además, que algunos empleados aún esperan por el pago de las horas extra trabajadas tras el embate del huracán María, en septiembre de 2017, así como luego del huracán Fiona, en septiembre de 2022. Lamentó que se les trate como “primeros respondedores”, pero no se les remunere como tal.

“Los empleados de comedores están bien molestos, al extremo de que ellos dicen: ‘Mira, no me ocupes más. Si no me quieres pagar, no me ocupes cuando hay una emergencia, cuando me necesitas, para luego Educación pagarme como les da la gana’”, abundó.

Otro asunto que reclaman, a menos de dos semanas para el regreso de los estudiantes a las escuelas, el 16 de agosto, es la contratación de alrededor de 500 empleados para cubrir plazas vacantes en los comedores escolares. Ayala explicó que hay un “difícil reclutamiento” debido a que los sueldos no son competitivos.

La marcha de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico partió desde la plaza de Armas. (Suministrada)

“Con la paga que ofrecen, ni siquiera supervisores hay”, argumentó la líder gremial. “Están bajando convocatorias de maestros, pero no han bajado ni una convocatoria para los puestos vacantes de comedores escolares”, añadió vía telefónica con El Nuevo Día.

Los empleados de comedores escolares marcharán, a partir de la 1:00 p.m., desde la Plaza de Armas hasta la Mansión Ejecutiva. Este diario solicitó una reacción a La Fortaleza y espera por una respuesta.

Sobre la designación de Yanira Raíces Vega como secretaria de Educación, Ayala indicó no tener reparos al resaltar su trayectoria. Precisó que se reunió con la funcionaria el viernes pasado y le enumeró las peticiones de los empleados de comedores escolares. Ayala accedió a darle tiempo a la secretaria para atender los reclamos, pero sostuvo que “tampoco puede ser un tiempo donde no se resuelven los problemas”.

PUBLICIDAD

En la entrevista con este medio, aprovechó para discutir el mal estado en que se encuentran más de 50 comedores escolares a través del país, varios por daños a raíz de los terremotos de 2020 y otros por problemas de filtraciones y planta física. De paso, dijo que esperan por la implantación de un Plan de Clasificación y Retribución, estancado en Educación.

“Hay mucha molestia de parte de los empleados por el trato desigual que se les da… pero si no hay alimentos en una escuela, la escuela no funciona. Ese es el trabajo que hace nuestra gente: repartir y mitigar el hambre en todos esos niños que van a la escuela”, resaltó Ayala.

En una mesa redonda el domingo, la secretaria de Educación reconoció que alrededor de 25 comedores estarán “tipo satélite” o permanecerán cerrados.

“Tenemos cosas desde, volvemos, sabemos que en el área sur o escuelas que tengo el edifico todavía en un proceso de transición para arreglar ese edificio y no puedo abrir. Tengo también cuestión de empleados, estamos con convocatorias a cada rato para el reclutamiento de empleados en el área de comedor, pero tenemos la situación que tenemos el presupuesto pero no el ser humano para reclutar”, indicó.