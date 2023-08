El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, levantó su preocupación por la salud y seguridad de los estudiantes y personal docente y no docente ante la falta de óptimas condiciones en todos los planteles del Departamento de Educación, de cara al inicio escolar el 16 de agosto.

“Nosotros tenemos que mirar aspectos bien importantes, que son la salud y la seguridad. Tenemos que darle atención a la infraestructura y al mantenimiento de escuelas, que esté la poda al día, la limpieza de las estructuras, los baños, la iluminación, las filtraciones… porque eso es lo que afecta tanto a los estudiantes como a los maestros”, dijo Bonilla Sánchez en entrevista con El Nuevo Día.

Además, informó que días antes del inicio a clases compartirán un informe de condiciones de las más de 800 escuelas públicas del país. Durante estos días, el equipo de coordinadores escolares de la Asociación estará verificando que las escuelas públicas cuenten con el material necesario para el proceso de enseñanza y aprendizaje, “reconociendo que, en estos dos años, se ha recibido la mayor ayuda de fondos federales”.

“Ya los coordinadores escolares nos han informado de unas cuantas escuelas que no están en óptimas condiciones, y tenemos que entender que las alrededor de 854 escuelas deberían estar en óptimas condiciones por el respeto que se merecen los estudiantes y los maestros”, reiteró.

Hace tres semanas, la Asociación se reunió con la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega. Con relación a su ejecutoria, Bonilla Sánchez comentó que le parece que ha comenzado bien y que, por el momento, está visitando a los alcaldes y todos los sectores para poder ser confirmada por el Senado.

Bonilla Sánchez indicó que, en la reunión, al inicio de su nombramiento, Raíces Vega le indicó que tenía como meta que el 11 de agosto todos los planteles estuvieran listos, ya que era la principal prioridad de Educación.

“Entiendo que está haciendo lo propio en las comunidades escolares para saber el estatus de cada una de ellas, y este será el principal reto de la secretaria designada”, comentó.

Por otro lado, criticó la situación del exceso de contratos durante las pasadas semanas como inicio de la administración de Raíces Vega, pues entiende que debió haber más transparencia.

Desde que Raíces Vega tomó las riendas de Educación, a principios de julio, la agencia ha comprometido, al menos, $125.3 millones en 91 contratos o enmiendas en servicios de consultoría, seguridad y trabajos de reconstrucción y reparación de escuelas.

“Es preocupante. Creo que no hemos aprendido de los casos anteriores. Año tras año, vemos cómo el Departamento de Educación usa ese dinero otorgado a la agencia y vemos casos de investigación por mal uso. No tenemos los resultados, pero, por lo menos, que nos hagan saber que se hizo bien la otorgación de contratos o el dinero utilizado. Verdaderamente, ya es hora que todo empleado que vaya a trabajar al gobierno entienda que se deben llevar unos procesos de transparencia para no seguir siendo señalados”, expresó.

Recalcó, por otra parte, que la Asociación respalda el reclamo de justicia salarial de los trabajadores de comedores escolares, al opinar que ha sido ser “un grupo que ha sido marginado en el Departamento”.

La Asociación de Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico marchó el jueves hasta La Fortaleza como medida de último recurso al denunciar la falta de acciones concretas por parte de Educación. Los empleados de comedores escolares reclaman, entre otras cosas, un aumento a su salario base, que actualmente está en $8.66 la hora.

“El grupo de coordinadores está haciendo lo propio, visitando todas las escuelas para saber cuál es la situación real de cada plantel porque funcionales pueden estar y eso es, a lo mejor, lo que el gobierno va a decir, pero en óptimas condiciones… eso es lo que estamos investigando”, puntualizó Bonilla Sánchez.