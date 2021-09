Las solicitudes de voto ausente del matrimonio de Ricardo y Beatriz Rosselló fueron enviadas a un correo electrónico no autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y no se sabe a ciencia cierta quién en el ente electoral recibió los documentos, que también resultaron ser prácticamente no legibles.

Estas son tres de las varias conclusiones del informe emitido por el Departamento de Justicia sobre la pesquisa que concluyó en la no radicación de cargos criminales contra el matrimonio. El documento, de 190 páginas, deja al descubierto serias deficiencias de la CEE con el manejo del voto ausente que inciden directamente sobre la democracia del país.

Tras las fallas que señaló el Departamento de Justicia a la CEE, el presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, encomendó un análisis para hacer correcciones e incluso tomar medidas disciplinarias, si es necesario.

“(El informe de Justicia) se lo comisioné a un ayudante especial mío para que lo leyera y me diera su impresión, qué podemos mejorar, qué puede ser afirmado que sea incorrecto y si hay una necesidad de tomar medidas disciplinarias contra algún empleado por alguna afirmación que haya en cuanto a la conducta de estos. Las acciones disciplinarias pueden ir desde una amonestación verbal hasta medidas disciplinarias de suspensión de sueldo”, afirmó Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

Los fiscales a cargo de la investigación, Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona, rindieron un informe al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en el que determinaron que el matrimonio Rosselló no es domiciliado en Puerto Rico, según la definición del Código Electoral. El matrimonio había utilizado en la solicitud de voto ausente la dirección del padre de Beatriz, quien reside en College Park, San Juan.

Precisaron que, con la información y los testimonios obtenidos no podían llevar un caso al tribunal porque no contaban con la prueba adecuada. Atribuyeron a la CEE un manejo inadecuado de las solicitudes del voto ausente, lo que afectó la cadena de custodia.

“Las solicitudes de voto ausente de los esposos Rosselló no solo se recibieron en correos electrónicos no autorizados sino que tampoco se hizo constar en la propia solicitud o en algún documento quién fue su recipiente en la CEE”, indica Justicia.

Los fiscales hallaron que ni siquiera pudieron determinar el tracto de las solicitudes en la CEE.

“El tracto de las solicitudes del doctor Rosselló y de la señora Areizaga es imposible definirlo de la poco y no confinable información provista por la estructura tecnológica de la CEE. El problema con ello, es que los procesos manuales de la CEE también resultaron ser ineficientes y poco confiables en este caso”, lee el informe.

Igualmente, el informe indica que tampoco se sabe quién incluyó las solicitudes del voto en una bitácora manual y quién las integró a una hoja de cálculos en el programa Excel. Indica que la solicitud de Rosselló está firmada por miembros de la Junta de Balance, pero no la de su esposa.

“Se supone que, con solo observar la solicitud y el expediente, se tenga una visión clara de la cadena de custodia y de toda gestión realizada. En el presente caso, las solicitudes de voto ausente que aparecen en los expedientes del doctor Rosselló y la señora Areizaga adolecen de ese tipo de información”, indica el informe.

“La calidad de los documentos y la imagen que surge de los mismos es tan pobre, que ni siquiera permite hacer pruebas caligráficas para determinar que éstos fueron firmados por el doctor Rosselló y la señora Areizaga y por tanto, demostrar, más allá de duda razonable que se trata de los autores del delito”, agrega el documento.

Pero Rosado Colomer rechazó los planteamientos de los fiscales. Indicó que los fiscales, pese a la entera disposición de la CEE, no se comunicaron para dejarles saber si necesitaban algo más. Además, atribuyó al desconocimiento en material electoral algunos de los señalamientos.

“No tenemos documentos originales porque las solicitudes las recibimos por correo o facsímil”, apuntó.

Aclaró que la CEE no tiene control de que el elector haya enviado la solicitud de voto a correos electrónicos no autorizados. “Yo tengo que tener control de que la solicitud se envíe al correo oficial”, dijo.

Pese a los señalamientos a la CEE, los fiscales concluyeron que el matrimonio no tiene domicilio en Puerto Rico sino en Virginia.

“Los fiscales suscribientes no albergan dudas de que, a la luz de la totalidad de la evidencia recopilada, el domicilio que surge en las solicitudes de voto ausente recibidas bajo el nombre del doctor Rosselló y la señora Areizaga, no es cierto ni correcto”, lee el informe.

Aun así los fiscales determinaron no radicar cargos criminales porque no contaban con la evidencia para probar en un tribunal que se cometieron crímenes.

“El hecho de determinar que lo afirmado de manera voluntaria en la solicitud de voto ausente no era cierto y correcto no es suficiente para poder radicar cargos criminales por violación a los Artículos 12.1 y 12.2 del Código Penal”, dice el informe que además concluye que no se pudo establecer una cadena de evidencia para llevar un caso ante un tribunal.

En esa línea, los fiscales enumeraron los problemas que hubo en la CEE, donde aseguran, no hubo control en el manejo de las solicitudes de voto ausente del matrimonio Rosselló. En las solicitudes del doctor Rosselló y de la señora Areizaga es imposible definirlo de la poco y no confiable información provista por la estructura tecnológica de la CEE. El problema con ello, es que los procesos manuales de la CEE también resultaron ser ineficientes y poco confiables en este caso”, concluyen los fiscales.

Apuntan a fallas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) de la CEE. Esta división de la CEE también fue duramente criticada en las pasadas primarias y elecciones generales del 2020.

“La desviación de procesos, falta de rigurosidad en el tracto procesal de una solicitud y el testimonio (se tacha el nombre) no es lo único que preocupa sobre la cadena de custodia en este caso”, indica el informe.

“En la CEE no existen los controles necesarios para asegurar la pureza de los procesos”, agrega.

Previo a emitir sus conclusiones, los fiscales detallan todas las acciones, testimonios y documentos requeridos para la pesquisa. Citan las expresiones de Rosselló Nevares como parte del pleito que radicó Proyecto Dignidad en su contra que buscaba su descualificación para ocupar el cargo de cabildero por la estadidad. En ese testimonio, el exgobernador reconoció que en marzo de este año votó, junto a su esposa, en la primaria realizada para escoger al sustituto del representante novoprogresista Néstor Alonso.

Qué hacer con el voto que dieron en marzo de este año

Cuestionado sobre este hecho y qué curso de acción tendría la CEE, si alguno, tras ese voto del matrimonio Rosselló, el presidente de la CEE dijo que es un asunto que le corresponde al Departamento de Justicia.

“Si hay algún cargo que se pueda radicar, es Justicia”, dijo.

No obstante, Rosado Colomer sostuvo que la CEE atenderá el caso del matrimonio Rosselló en su momento, cuando se finalice un reglamento para atender más de mil electores que están inscritos en Puerto Rico, pero su último domicilio no es Puerto Rico.

“Esto no es un mal nuevo en Puerto Rico. Es un mal desatendido”, afirmó Rosado

Explicó que no puede sacar del registro electoral al matrimonio Rosselló sin antes darle oportunidad de “defenderse, de presentar su posición”.

Por su parte, el titular de Justicia indicó, mediante comunicación escrita, que “el evento de la primaria es uno diferente a la elección especial investigada por el DJ. Para obtener el expediente de un elector de la Comisión Estatal de Elecciones que permitan proceder con una investigación relacionada a este otro evento, el Departamento necesita una orden judicial basada en ‘motivos fundados’. Esto es porque toda información de un elector es de carácter confidencial”.

Emanuelli añadió que “tendría que constarle al DJ que en la información provista en la solicitud de la primaria, el elector incluyó información falsa. Esto no se desprende del referido recibido por parte de los comisionados”.

En cuanto al contenido del informe divulgado por Justicia, los comisionados electorales dejaron saber su parecer.

“Me parece que este informe es un estudio de los órganos internos, de cómo funciona la Comisión. La serie de procesos, vericuetos y garantías que se suponía que no se cumplieron. Explica ese informe, con bastante precisión, lo que se supone que haya ocurrido y no ocurrió. Lo que no ocurrió tuvo el efecto de escamotear la evidencia necesaria para que un jurado, 12 a cero, encuentre culpable a Ricardo Rosselló y la esposa”, dijo el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario.

Mientras que el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, afirmó que “realmente los fiscales después de 90 días no encontraron nada y tenían que buscar a quién echarle la culpa”.

Al igual que el presidente de la CEE, Mundo sostuvo que los fiscales demostraron desconocimiento del proceso electoral porque las solicitudes de voto ausente “vienen por email y un email no es un documento original”.

“Por eso, la CEE descarta los votos (del matrimonio Rosselló) porque no hubo tracto adecuado de la llegada de las papeletas”, reconoció.