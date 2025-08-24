Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
24 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Keren Riquelme: “No es que yo estoy aquí para llamar la atención de ningún grupo porque yo trabajo para todos”

Defiende su nombramiento a la dirección de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

24 de agosto de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keren Riquelme no resultó favorecida por el electorado en las elecciones generales del 2024. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La ahora directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Keren Riquelme, defendió este domingo el nombramiento que le hiciera la gobernadora Jenniffer González luego de perder su escaño en el Senado en las elecciones de noviembre del año pasado.

RELACIONADAS

“Yo vengo de las comunidades. Esa es mi misión y propósito de vida”, sostuvo a El Nuevo Día la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Riquelme fue nombrada recientemente directora de la ODSEC, luego de que la primera mandataria colocara a Roberto Lefranc como director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. Previamente, Lefranc era director ejecutivo de la ODSEC.

Riquelme aguarda por la confirmación del Senado. Sostuvo que ya entregó toda la documentación requerida, pero no le han dado fecha alguna para vista pública o confirmación.

La exlegisladora habló con este medio de su trayectoria de trabajo y apoyo a las comunidades, incluso antes de haber ocupado un cargo en la Legislatura.

Precisó que hizo “trabajo comunitario voluntario por 24 años”. Por ejemplo, dijo que fue voluntaria por cinco años en la Policía en lo que se llamó “Comité de Interacción Ciudadana”, y en la Administración de Vivienda Pública (AVP) formó parte de lo que se denominó “Cruzada de Paz”.

Agregó que ese trabajo comunitario le valió el apoyo del pueblo para llevarla a su cargo en la Legislatura.

“Ahí es que se hace la coyuntura para que yo llegue a la Legislatura, porque son los líderes comunitarios los que me lo solicitan”, apuntó. “Quizás las personas no conocen de mi trayectoria comunitaria”.

Asimismo, la exsenadora indicó que su preparación profesional la cualifica para el cargo. Estudió, según dijo, Administración con una especialidad en organizaciones sin fines de lucro.

“Yo estudio eso porque la realidad es que yo quería servir a las comunidades de una mejor manera”, apuntó Riquelme, quien dijo sentirse “feliz” en su nueva faena.

Destacó que reúne todas las cualidades o criterios que buscaba la primera ejecutiva para la dirección de la ODSEC.

“No es que yo simplemente lo único que he hecho es (trabajar como) senadora. Yo traigo trabajo comunitario. Traigo estudios, traigo experiencia que la gobernadora toma en consideración junto con una persona que es afín con su política pública”, afirmó Riquelme.

Rechazó que su nominación busque atraer a un grupo del electorado que simpatiza con la ideología política del PNP, pero que se mantenga alineado con Proyecto Dignidad.

“No veo de dónde pueda surgir eso, porque si te fijas mi trabajo siempre ha sido bien balanceado. Obviamente, pues yo soy una persona cristiana, como la mayoría de los puertorriqueños. Soy cristiana. Pertenezco a una iglesia y quizás vean que esa comunidad (la cristiana) se pueda identificar más conmigo, pero cuando he servido siempre he sido bien balanceada”, sostuvo.

“Esto no es que yo estoy aquí para llamar la atención de ningún grupo, porque yo trabajo para todos”, aseguró Riquelme.

Tags
Keren RiquelmeJenniffer GonzálezRoberto Lefranc Fortuño
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: