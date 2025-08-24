Keren Riquelme: “No es que yo estoy aquí para llamar la atención de ningún grupo porque yo trabajo para todos”

La ahora directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Keren Riquelme, defendió este domingo el nombramiento que le hiciera la gobernadora Jenniffer González luego de perder su escaño en el Senado en las elecciones de noviembre del año pasado.

“Yo vengo de las comunidades. Esa es mi misión y propósito de vida”, sostuvo a El Nuevo Día la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Riquelme fue nombrada recientemente directora de la ODSEC, luego de que la primera mandataria colocara a Roberto Lefranc como director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. Previamente, Lefranc era director ejecutivo de la ODSEC.

Riquelme aguarda por la confirmación del Senado. Sostuvo que ya entregó toda la documentación requerida, pero no le han dado fecha alguna para vista pública o confirmación.

La exlegisladora habló con este medio de su trayectoria de trabajo y apoyo a las comunidades, incluso antes de haber ocupado un cargo en la Legislatura.

PUBLICIDAD

Precisó que hizo “trabajo comunitario voluntario por 24 años”. Por ejemplo, dijo que fue voluntaria por cinco años en la Policía en lo que se llamó “Comité de Interacción Ciudadana”, y en la Administración de Vivienda Pública (AVP) formó parte de lo que se denominó “Cruzada de Paz”.

Agregó que ese trabajo comunitario le valió el apoyo del pueblo para llevarla a su cargo en la Legislatura.

“Ahí es que se hace la coyuntura para que yo llegue a la Legislatura, porque son los líderes comunitarios los que me lo solicitan”, apuntó. “Quizás las personas no conocen de mi trayectoria comunitaria”.

Asimismo, la exsenadora indicó que su preparación profesional la cualifica para el cargo. Estudió, según dijo, Administración con una especialidad en organizaciones sin fines de lucro.

“Yo estudio eso porque la realidad es que yo quería servir a las comunidades de una mejor manera”, apuntó Riquelme, quien dijo sentirse “feliz” en su nueva faena.

Destacó que reúne todas las cualidades o criterios que buscaba la primera ejecutiva para la dirección de la ODSEC.

“No es que yo simplemente lo único que he hecho es (trabajar como) senadora. Yo traigo trabajo comunitario. Traigo estudios, traigo experiencia que la gobernadora toma en consideración junto con una persona que es afín con su política pública”, afirmó Riquelme.

Rechazó que su nominación busque atraer a un grupo del electorado que simpatiza con la ideología política del PNP, pero que se mantenga alineado con Proyecto Dignidad.

“No veo de dónde pueda surgir eso, porque si te fijas mi trabajo siempre ha sido bien balanceado. Obviamente, pues yo soy una persona cristiana, como la mayoría de los puertorriqueños. Soy cristiana. Pertenezco a una iglesia y quizás vean que esa comunidad (la cristiana) se pueda identificar más conmigo, pero cuando he servido siempre he sido bien balanceada”, sostuvo.

PUBLICIDAD