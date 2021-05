Ante la posibilidad de una huelga, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzó a tomar medidas para evitar que se vea interrumpido el servicio energético.

“Como medida preventiva y ante la amenaza de un posible evento huelgario, es importante que la Autoridad tenga acceso a sus camiones y equipos para poder seguir brindando el servicio a todos nuestros clientes. Es por esto que se han movilizado algunos de ellos a centros de trabajo alterno para garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso a los centros de trabajo”, indica un comunicado de prensa de la AEE.

En el comunicado, la AEE aclara que la movilización del equipo no implica que “si los empleados necesitan de éstos, no los puedan utilizar”.

“Estas coordinaciones se efectúan con los supervisores de cada área, y no es en todas las áreas de trabajo, es sólo en algunas como medida cautelar para garantizar así la continuidad del servicio”, se indica en el comunicado.

PUBLICIDAD

Ante ese cuadro, la AEE rechazó este domingo que haya impartido instrucciones para cerrar oficinas o técnicas regionales. También rechazó que se haya prohibido el acceso a las áreas de trabajo o que se haya dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas, ni camiones de trabajo.

Igualmente, la Autoridad rechazó que haya dado instrucciones para que los empleados agoten sus balances de licencias.

“Exhortamos a todos los que conocemos el sistema eléctrico, las operaciones y el día a día en el campo de esta empresa a enfocarnos y presentarnos a trabajar en los turnos y áreas correspondientes. Nuestros derechos y privilegios como empleados definitivamente son importantes, pero el servicio a nuestro pueblo va por encima de todo”, expresó el Subdirector Ejecutivo de Operaciones, Fernando Padilla Padilla.

El Nuevo Día solicitó la cifra de ausentismo que tiene ahora mismo la AEE, pero el documento no ha sido entregado.

Padilla Padilla dijo que “no ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo”.

A partir del 1 junio, la empresa LUMA Energy comienza a operar la AEE. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) mantiene en pie un voto de huelga mientras se opone a la entrada de LUMA.

Reacciona la UTIER

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que la gerencia de la AEE y el gobierno le mienten “una vez más” al país.

“Los visuales que están circulando por las redes hablan por sí solos. Muestran que no hay equipo. Donde están todos los camiones guardados y donde los compañeros fueron a trabajar, no había supervisores y estaba todo cerrado”, dijo.

PUBLICIDAD

“Ellos mienten, porque decían que las averías eran por ausentismo. Ahora sacan otra excusa. Eso demuestra cómo la Autoridad y el gobierno le continúan mintiendo al pueblo de Puerto Rico”, abundó.

Figueroa Jaramillo envió a este medio los vídeos en los que se aprecian vehículos de la AEE guardados en la region de Bayamón. “Si en la región de Bayamón se quedan sin luz no es porque nosotros no queramos dar el servicio”, dice en el video un empleado de la AEE que no se identifica.

En otro vídeo, aparece un empleado de la AEE, identificado como José Díaz Santiago, quien narra que en Arroyo, en la urbanización San Antonio, no había luz y fueron llamados por un supervisor, pero no contaban con el equipo para trabajar.

“No hay vehículos. No hay materiales. Estamos fuera de la técnica y prácticamente nos han botado”, afirmó.

Padilla Padilla sostuvo que se continuará trabajando con la reparación de averías “que han surgido en el curso ordinario del día, alrededor de la isla, con nuestros gerenciales, supervisores y el personal técnico que ha dicho presente”.