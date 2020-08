La totalidad de las papeletas, las batas o mamelucos de seguridad, los sellos para los maletines y las actas necesarias para las primarias de este domingo aún no han llegado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y ni siquiera la lista con los centros de votación ha sido publicada de manera oficial.

Pese a este escenario, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, estimó ayer que el evento será un éxito, aunque reconoció las carencias de materiales y fondos.

“Están todas las oficinas (de la CEE) trabajando a su máxima capacidad para garantizar que este evento sea un éxito y el pueblo puertorriqueño pueda votar dentro de la pandemia”, sostuvo Dávila Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Pero, de inmediato, representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) –colectividades que llevan a cabo sus primarias el domingo– expresaron su inconformidad y preocupaciones.

PUBLICIDAD

“La preocupación sigue siendo que tengamos todos los materiales porque, cuando llegue el momento de cerrar los maletines, tendríamos nuevamente carencias o se atrasarían las rutas a salir”, dijo la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago.

El comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, advirtió, incluso, que si no se subsanan las necesidades que tienen ahora, podría repetirse el caos del sábado pasado, cuando se realizó el voto adelantado del PNP.

“Si el presidente (de la CEE) no se mueve con los suplidores, podría pasar”, apuntó.

Para el voto adelantado del PNP, el ensamblaje de maletines se produjo a última hora y, por ende, el transporte salió tarde. Hubo centros de votación que no recibieron el material electoral a tiempo o lo recibieron incompleto. Hubo electores que no pudieron ejercer su derecho al voto y otros que ni siquiera sabían dónde debían votar.

¿Qué garantías tiene el elector de que el próximo domingo no se topará con el mismo caos que hubo con el voto adelantado del PNP?, cuestionó este medio.

“Los comisionados electorales y este servidor estamos muy pendientes a la machina electoral, a la confección de los maletines. Ciertamente, hubo una confusión en Java (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado) PNP en cuanto a la cantidad de maletines por precinto electoral y el contenido de estos maletines, pero tomamos las correcciones necesarias para que ese error no se repita”, respondió Dávila Rivera.

“Serán días intensos. Serán días de trabajo de 12, 14 horas, fácilmente, para todo el personal de la CEE. Hay que tomar en cuenta que ha sido un calendario electoral mucho más corto. No obstante, todas las energías están encauzadas en poder planificar este evento y que sea un éxito el 9 de agosto de 2020”, reiteró.

PUBLICIDAD

Rechazó que deba renunciar a su cargo tras el desempeño exhibido al mando de la CEE.

“Hemos trabajado incansablemente para la realización de este evento. Yo no voy a entrar en una disputa con personas que han solicitado mi renuncia. El trabajo de administrar un proceso electoral cuando el presupuesto solicitado no se nos ha autorizado, son, fácilmente, $4 (millones ) a $5 millones menos de lo que hemos solicitado para estos eventos. No es una tarea fácil”, enfatizó.

Destacó que ya comenzaron los preparativos en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, para que sirva el domingo como centro de escrutinio. El lugar fue arrendado al Municipio de San Juan por $90,000 hasta el 30 de noviembre, y otros $30,000 serán pagados a una empresa privada para hacer el montaje de los espacios necesarios.

Advertencia para las elecciones

Dávila Rivera advirtió, no obstante, que si no se le provee el presupuesto requerido para las elecciones generales y el plebiscito, no se podrán realizar ambos eventos o sería “arduo” y “atropellado”.

“Lo que pudiese pasar –si no se nos asignan los fondos necesarios para poder realizar estos eventos– es que estaríamos en una situación totalmente de indefensión porque no podríamos realizarla. Aquí hay unos costos de papeleta, de urnas, de acarreo, que no hay manera que podamos prescindir de esos gastos. Son gastos mínimos, necesarios, herramientas que necesitamos para poder realizar el trabajo de la Comisión”, sostuvo Dávila Rivera.

Precisó que, para las elecciones generales del 3 de noviembre, la CEE solicitó un presupuesto de $22.5 millones, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solo asignó $9 millones.

PUBLICIDAD

Mientras, para la consulta de status “estadidad sí o no”, se necesitan $3.5 millones adicionales, según dispuso la Ley 51-2020. De esa cantidad, $2 millones serían para orientación y el resto, para los gastos directos de la consulta.

“ No voy a entrar en una disputa con personas que han solicitado mi renuncia ” Juan Ernesto Dávila Rivera, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones

La CEE contaba con que el Departamento de Justicia federal le asignaría $2.5 millones reservados para una consulta desde la administración de Barack Obama. Sin embargo, ese dinero no será desembolsado, lo que implica que el referéndum debe ser costeado con fondos estatales.

Dávila Rivera dijo que hicieron una solicitud de fondos a la JSF a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para que se le asignen los fondos para las elecciones generales y el plebiscito. “Nosotros lo necesitaríamos lo antes posible para poder contar con ese dinero y comenzar con los preparativos”, sostuvo.

A petición de El Nuevo Día, el organismo fiscal dijo que no ha recibido ninguna petición.

Levanta bandera roja el PPD

El PPD y el PNP comenzaron el ensamblaje de los maletines para el evento del domingo.

El presidente del PPD, Aníbal José Torres, indicó que hoy deben tener listas y programadas las 2,023 máquinas de escrutinio electrónico que usarán en las primarias, pero “nos faltan las papeletas para los precandidatos de distrito y de acumulación”. Agregó que tampoco cuentan con 500 baterías AA, 12,500 sellos para los maletines y las actas que deben colocar en maletines.

“Son formularios que son de total control de la CEE, que son parte del proceso de ensamblaje, igual las papeletas”, denunció.

PUBLICIDAD

El secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa, quien está a cargo de la impresión de las papeletas, encomendadas a la empresa Printech, dijo que la compañía no le ha indicado cuándo terminará con su encomienda.

“Me preocupa que todavía no me puedan decir con precisión cuándo me van a entregar las cosas que me hacen falta. Si mañana (hoy) no me entregan, van a haber problemas”, indicó, por su parte, Merle Feliciano.

La comisionada electoral del PNP concurrió en que hoy deben entregarle todos los materiales. Puntualizó que el caos vivido el sábado pasado no debe repetirse.

“No debería repetirse porque nadie se merece que una situación así vuelva a pasar. Nosotros trabajamos para que eso no sucediera jamás. Hemos trabajado 16 a 18 horas (diarias)”, sostuvo.

Siguen los problemas

Pero los problemas continúan, ahora en los centros de votación y los funcionarios de colegio.

Respecto a los centros de votación, Dávila Rivera dijo que “ya la Comisión tiene el listado disponible” y lo publicaría en un suplemento, aunque no especificó cuándo.

El reglamento de primarias, que se aprobó hace solo una semana y media, es el documento que establece cuándo debe publicarse esa lista con los centros de votación. Al cierre de la edición impresa de El Nuevo Día, el documento no había sido divulgado por la CEE ni aparecía ayer en su página oficial en internet. Sin embargo, la agencia luego subió el documento tarde en la noche del martes.

Además, la resolución conjunta 37, aprobada por la Legislatura para mover la fecha de las primarias locales del 7 de junio al 9 de agosto, fijó para el pasado 20 de junio la fecha límite en que la CEE debía determinar la “ubicación de los colegios de votación en centros de votación dentro de la unidad electoral en que estén domiciliados los electores que la componen”.

PUBLICIDAD

La CEE, sin embargo, a esa fecha, tuvo problemas para ubicar los centros de votación, al no lograr coordinación con el Departamento de Educación.

Dávila Rivera reconoció que algunos centros de votación para los electores habrán cambiado por el cierre de escuelas, los estragos del huracán María y por los recientes terremotos.

Dijo que están proveyendo a los electores un número telefónico al que deben enviar un mensaje de texto con su número de tarjeta electoral y, de inmediato, se le envía el centro de votación al que debe acudir. El número es el (787) 338-1616.

El ex comisionado electoral del PPD Eudaldo Báez Galib cuestionó ese mecanismo y dijo que no era el idóneo para orientar al elector.

“No lo es porque más del 80% de la ciudadanía no tiene la capacidad tecnológica para estar haciendo ese tipo de gestión. De hecho, el sistema electoral puertorriqueño siempre estuvo diseñado a base de un denominador de conocimiento mínimo. Es un sistema paternalista donde se le lleva de la mano al elector de principio a fin. De hecho, si no tiene transportación, se le lleva transportación”, apuntó.

Pero los centros de votación no parecen ser el único escollo que podría tener la CEE este domingo, pues además el ente electoral debe contar con cerca de 20,000 funcionarios de colegio para atender a los electores.

El comisionado electoral del PPD ha dicho que le faltan funcionarios de colegio.

“Confiamos que tendremos los funcionarios de colegio”, se limitó a decir Dávila Rivera.

PUBLICIDAD

Cuestionado de manera directa si el 9 de agosto podrían faltar funcionarios de colegio, lo que dilataría el comienzo de la votación, o si habría electores que desconozcan dónde acudir a votar, el presidente de la CEE dijo que confiaba en que tendrán los funcionarios de colegio y en que “la herramienta tecnológica” les ayude a ubicar los electores en los centros de votación que les corresponden.