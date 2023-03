A solo días de que lograra la anulación de la reforma laboral en el Tribunal Federal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le requirió al gobierno un “estimado formal” del impacto que tendrá la aprobación de la Ley 195-2022, que concedería un alza salarial a fiscales, fiscales de distrito, procuracores de menores y de familia, y a registradores de la propiedad.

El ente federal a cargo de las finanzas de la isla, además, le pide a la administración de Pedro Pierluisi que no implemente el estatuto hasta tanto no haya una expresión de ellos. De lo contrario, la JSF se reserva su protested de buscar “otros remedios”, incluyendo la anulación.

“Para garantizar que la Ley no cause daños irreparables mientras el proceso de la Sección 204 (a) está en curso, confirme que el Gobierno no implementará la ley pendiente de completar el proceso de la Sección 204(a) al cierre de operaciones el miércoles, 8 de marzo de 2023. Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos, incluidos los de PROMESA Secciones 104(k), 108(a) y 204, para tomar las acciones que considere apropiadas, incluyendo buscar recursos para anular o impedir la aplicación y ejecución de la ley. Esperamos tales acciones será innecesario”, indica la carta con fecha del 6 de marzo firmada por el abogado del organismo federal, Jaime A. El Koury.

La JSF destaca que el gobierno envió un estimado el pasado 12 de enero, pero establece que fue un “estimado preliminar”.

“La Sección 204(a)(2)(A) de PROMESA requiere que el gobernador presente ‘una estimación formal preparada por una entidad apropiada del gobierno territorial con experiencia en presupuestos y gestión del impacto, si lo hubiere, que la ley tendrá sobre los gastos e ingresos’. PROMESA requiere claramente una estimación de toda la ley”, expresa la misiva.

El Nuevo Día solicitó entrevistas con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, pero aún no ha habido respuesta.

Entretanto, Javier Rivera Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, dijo que temen que la Ley 105-2022 corra la misma suerte que la reforma laboral.

Además, precisó que el nuevo plan de clasificación y retribución del gobierno que comenzó el pasado 28 de febrero de manera retroactiva al 1 de enero de este año, pero no les cobija. Sin embargo, el plan es utilizado como base para calcular las alzas salariales de fiscales, procuradores de menores, de familia y registradores de la propiedad.

“Usaban como base el salario de abogado principal de $144,000 (anuales), la escala 39 solamente para treces puestos fiscales de distrito”, sostuvo Rivera Rivera.

Actualmente, los fiscales, en promedio, devengan un sueldo bruto de $71,000 anuales, dijo.

“La explicación extra oficial que, al menos, se nos ha dado es que la ley (105-2022) tiene un impacto presupuestario y aplicaría para el próximo presupuesto. Pero irrespectivo a eso los salarios de los fiscales continúan igual que hace 20 años”, apuntó Rivera Rivera.