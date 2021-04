La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó dejar en manos del Gobierno y de la Legislatura la discusión para que se le asigne a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) $1.8 millones para llevar a cabo una elección para escoger en mayo seis cabilderos por la estadidad.

Concluye que, ante el “impase” entre ambas ramas de gobierno dejará inalaterado el presupuesto vigente.

“El gobernador y la Legislatura tienen un desacuerdo político fundamental referente a la ley 167-2020 (que viabilizó la elección) y la Junta desea que el gobierno adopte o no adopte un presupuesto revisado”, indica la Junta en una carta emitida esta noche en la que confirma información divulgada ayer por El Nuevo Día de que el ente fiscal a cargo de las finanzas de la isla no avalaría asignar dinero para el evento electoral.

En la carta, de tres páginas, la directora de la JSF, Natalie Jaresko, comunica al gobierno que la Sección 402 de la ley promesa les impide inmiscuirse en asuntos para la determinación política de la isla.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, aguardaba por esta comunicación oficial y mientras tanto, según dijo, mantiene en pie los preparativos para la consulta en la que se escogerían seis cabilderos por la estadidad. Hoy era la fecha para que la JSF se expresara tras referir el asunto a la Cámara de Representantes.

“Un documento oficial de la JSF, todavía no lo tenemos. Estamos en espera. Ahora mismo, lo único que está corriendo como tarea proactiva es el ensobrado de papeletas de las que se imprimieron el lunes. Todavía, no se está haciendo el franqueo, esperando esa comunicación”, dijo ayer Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, dijo, en declaraciones escritas, que la decisión de la JSF fue “el resultado positivo de una batalla”.

Pero, a juzgar por las expresiones de Rosado Colomer, del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, y del secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, esa batalla no ha terminado.

Rosado Colomer dijo, a preguntas de este medio, que si la JSF no le asigna el dinero, deberá discutir el asunto con el pleno de la CEE. “Porque, como es un asunto electoral, le corresponde primero a los comisionados evaluar la continuidad del evento y, si no se ponen de acuerdo, me toca a mí decidir”, explicó.

Enfatizó que deben proporcionarle a la CEE el dinero para el evento, y no descartó que una alternativa sea una asignación directa de la OGP, algo que ya hizo esa agencia, sin el aval de la JSF, al asignarle al ente electoral $500,000 para reclutar 85 empleados transitorios que trabajarían en los preparativos de la elección.

Rosado Colomer aclaró que el dinero será desembolsado el viernes. “Por eso es que no digo categóricamente de que una negativa de la Junta es sinónimo de que no lo puedo hacer (la consulta)”, dijo.

“He sido categórico, me tendrían que decir cuál sería la fuente de ingresos para llevar a cabo el remanente de las tareas (vinculadas a la elección). Hay que esperar”, agregó.

La CEE ha invertido poco más de $10,000 en fondos operacionales para los preparativos de la elección especial, lo que ha sido cuestionado por tres de los comisionados electorales.

Blanco, entretanto, dijo que la JSF no se había expresado “de manera oficial”, mientras que Ríos adelantó que el PNP podría recurrir al Tribunal Federal en busca de un remedio.