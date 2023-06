El presupuesto que el gobernador Pedro Pierluisi presentó el jueves a la Asamblea Legislativa sigue, como regla general, el esquema de gastos aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el año fiscal vigente, con ajustes marginales en las partidas recomendadas para las distintas áreas del aparato gubernamental.

Al proponer un programa de gastos con cargo al fondo general de $12,740 millones para el 2023-2024, Pierluisi también se mantuvo dentro de los parámetros dispuestos por el organismo que controla las finanzas del país. La exposición de motivos de la resolución conjunta destaca que “esta versión contiene 35 cambios puntuales” respecto al documento que la JSF sometió a la Legislatura el 24 de mayo.

La cifra de $12,740 millones en la que coinciden el primer ejecutivo y la JSF excede en $313 millones el presupuesto que el ente certificó para el 2022-2023 y sería el más elevado en la historia del gobierno.

“Es reflejo de que están operando bajo los preceptos de la Junta y dentro de ese marco presupuestario y ahí se han quedado. (...) Hay que hacer un análisis bien juicioso de la reforma gubernamental, qué es lo que de verdad hace falta y qué no”, opinó el catedrático retirado en Administración Pública Mario Negrón Portillo.

Entre las áreas de seguridad pública, salud y educación, es en la última que se refleja un mayor incremento en el presupuesto recomendado, al elevar la partida global en casi $114 millones, incluyendo $60 millones adicionales para nómina. En seguridad pública, el incremento fue de solo $3 millones, mientras en salud fue de $19 millones respecto al presupuesto actual.

“En el caso de educación, no es un problema de falta de recursos, sino de cómo se ha utilizado el dinero”, dijo Negrón Portillo. “En salud, tenemos un problema serio, porque tenemos el dichoso Plan Vital (…) Tienes a (Departamento de) Salud tratando de mantener un sistema que, a lo mejor, no es el más conveniente”.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que en el próximo año fiscal atenderá la radicación de candidaturas, celebrará primarias de ley y encaminará la preparación para los comicios generales, vería un incremento de 41%, según la propuesta de Pierluisi, uno de los ajustes más notables. El presupuesto de la CEE, ahora de $31.6 millones, ascendería a $44.5 millones.

Los sectores de la agricultura y el de familia también verían aumentos notables en sus asignaciones, de 20.7% y 9% respectivamente. En el renglón de la agricultura, la diferencia responde principalmente a un incremento en las aportaciones a entidades no gubernamentales por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, mientras en la sombrilla del Departamento de la Familia se observa un incremento de $25 millones para la Administración de Familias y Niños.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, ha adelantado que el cuerpo estaría debatiendo y aprobando su versión presupuestaria, que rondaría los $12,700 millones, el próximo martes.

Impacto a la UPR y municipios

Desde la imposición de la JSF, el trato a los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR) han protagonizado los debates presupuestarios, como dos sectores que han asumido gran parte de los recortes.

En la versión presupuestaria de Pierluisi, tanto la UPR como los municipios sufrirían recortes nominales en las aportaciones del gobierno, al excluirse sendas partidas no recurrentes que la JSF autorizó para el año en curso. En el año fiscal que concluirá el 30 de junio, la UPR recibió $50 millones para nutrir su fondo dotal, lo que elevó las aportaciones gubernamentales a $551.6 millones. Al excluirse esa partida, la cifra global para el centro docente queda en $500.8 millones, incluyendo $441.2 millones para gastos operacionales, cantidad idéntica a la de este año.

En pasados días, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, pidió que la asignación gubernamental se elevara a $704 millones.

“El gobernador le hace las recomendaciones a la Junta (de Supervisión Fiscal), y es la Junta que finalmente decide. Pero (Pierluisi) tiene que hacer unas recomendaciones y ejercer presión y se está pidiendo que haga presión a favor de la UPR en unas partidas en particular. (El gobernador) no se está enterando de lo que está pasando en el país”, sostuvo la economista y planificadora Martha Quiñones.

La exposición de motivos del presupuesto del Ejecutivo sostiene que, “aun cuando se mantiene la partida englobada que incluyó la Junta en su resolución para asistir a los municipios y a la Universidad, en este documento –dentro de esta partida bajo la custodia– se crea una línea para los Municipios, para la Universidad y para otras iniciativas de entidades en cumplimiento con el plan fiscal”.

Para los municipios, la asignación del gobierno bajaría de $142 millones a $95.4 millones, en gran medida porque no se incluirían $40 millones aprobados este año para mitigar la inflación. Como contrapeso a los recortes, la administración de Pierluisi propone que los municipios y la UPR puedan acceder, respectivamente, a $90 millones y $59 millones adicionales si cumplen con determinados requisitos contenidos en los planes fiscales.

“¿Los municipios pueden sobrevivir con el arreglo presupuestario que tenemos? Mientras no nos preguntemos eso, vamos a seguir repitiendo lo mismo”, expresó Negrón Portillo, haciendo hincapié en la necesidad de reevaluar a fondo los roles que asumen los ayuntamientos y el gobierno central en la vida pública del país.

Quiñones apuntó a la aparente desconexión entre el discurso público y las prioridades que se establecen mediante el presupuesto, haciendo alusión a la lucha contra los delitos ambientales. El presupuesto de Pierluisi mantiene casi intacto el gasto de nómina propuesto para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pese al reclamo de la secretaria Anaís Rodríguez de duplicar la plantilla de vigilantes en los próximos años.

“El presupuesto es una herramienta de planificación, de planificar el futuro del país y a dónde lo quieres llevar. Si no haces ese tipo de análisis, puede llevar a que no se cumplan objetivos sociales deseables y veas que se gaste donde no se tiene que gastar”, subrayó la economista.