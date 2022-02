En momentos en que un juez debe decidir si encuentra causa para arresto contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, por alegadas violaciones de la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal, el gobernador Pedro Pierluisi dijo confiar en que se hará justicia y calificó la situación como “lamentable”.

“Lo que espero es que se haga justicia. Eso es otro caso lamentable. Cada vez que hay casos de corrupción o de alegación de corrupción son lamentables, sea a nivel federal o a nivel estatal”, indicó el primer ejecutivo a preguntas de los periodistas luego de participar de una conferencia de prensa junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“Yo confío en nuestra justicia. De cuando en cuando ocurren resultados en casos pendientes que no son de nuestro agrado, pero por regla general, nuestro sistema de justicia es… funciona. Veremos a ver cuál es el resultado, pero ciertamente eso es lamentable. A mí no me agrada que un exsecretario de Hacienda esté enfrentando una situación como esta”, abundó.

Parés, por su parte, planteó que toda información que necesiten los tribunales de la agencia que dirige la harán disponible. El funcionario trabajó en Hacienda mientras Maldonado ocupó la secretaría de esa agencia.

Maldonado enfrenta seis cargos presentados hoy, martes, por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) ante el juez Glenn Velázquez Morales, quien recesó los trabajos de la vista hasta las 3:00 p.m. para poder evaluar los documentos y notificar si encuentra causa para arresto contra el exfuncionario.