LUMA Energy sostuvo, mediante declaraciones escritas, que mejorará y que “están decididos a hacerlo durante los próximos meses” en reacción a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien exigió “cambios” o, de lo contrario, no avalará a la compañía para continuar a cargo de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Pierluisi sostuvo, esta mañana, que le solicitó cambios significativos al consorcio y que “queda por verse qué cambios llevarán a cabo”.

“Como ya dije, yo no estoy satisfecho con el desempeño y voy a ir más allá. LUMA no va a contar con mi apoyo como gobernador a menos que se den los cambios que he pedido. Es tan sencillo como eso. No van a contar con mi apoyo a menos que yo vea los cambios”, enfatizó el gobernador tras salir de una cumbre entre los alcaldes y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En el corto escrito, la empresa indicó que comparte “las frustraciones que el gobernador y todos nuestros cliente sienten a causa de la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Estamos decididos a enfrentar estos retos directamente y a edificar sobre las medidas significativas que ya hemos tomado”.

“No se equivoquen; sí escuchamos y entendemos las preocupaciones de nuestros clientes. Escuchamos y entendemos las preocupaciones del gobernador. Debemos mejorar y estamos decididos a hacerlo durante los próximos meses. Sin importar los retos y obstáculos a los que nos enfrentemos al menajer y operar la red eléctrica, LUMA está decidida a construir la red eléctrica confiable que el pueblo de Puerto Rico espera y merece”, resaltó la empresa sin adjudicar las expresiones a un funcionario en particular.

El consorcio, además, enumeró, nuevamente, las medidas que ha tomado con relación al sistema de transmisión y distribución de energía, que incluyen el reemplazo de sobre 3,800 postes, despejar sobre 300 subestaciones de vegetación y comenzar a implementar 209 proyectos aprobados por FEMA.

Previo a las expresiones de hoy del gobernador, y tan reciente con la semana pasada, Pierluisi cambió su discurso respecto a LUMA Energy cuando se produjeron nuevas interrupciones en el servicio eléctrico que dejaron a casi medio millón de clientes sin servicio. Ahora, se cuece una manifestación frente a La Fortaleza, para este viernes, con la intención de exigirle al mandatario que cancele el contrato con la empresa.

Pierluisi aseguró que se comunicó -por la vía telefónica- con la “alta gerencia” de LUMA Energy “para pedir los cambios que son de conocimiento público”.

“He pedido que se cambie el plan de ejecución. He pedido que mejore el desempeño de LUMA, particularmente en el área de las interrupciones mayores y la duración de esas interrupciones mayores. He sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera de esos cambios”, precisó.

“El tiempo está pasando, mi paciencia se está acabando así que mejor que se den los cambios inmediatamente. A la mayor brevedad posible. Cada minuto que pasa, cada día que pasa y no se dan los cambios que yo he pedido, es un día más en que han perdido el apoyo del gobernador”, sostuvo Pierluisi.

Exigió que LUMA Energy cambie su plan de ejecución para proporcionar “el debido mantenimiento” a las líneas de transmisión y a subestaciones principales del sistema energético.

“La bola está en su cancha, tienen que expresarse cuanto antes, porque ya les digo, han perdido mi apoyo y eso tiene consecuencias”, sentenció.