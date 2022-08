La Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado celebrará este miércoles la primera de varias vistas públicas para evaluar los contratos bajo la jurisdicción de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), incluyendo el acuerdo otorgado a LUMA Energy para la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrico del país.

“¿Por qué hay que revisarlos todos? Porque todos esos contratos tienen que tener cláusulas de auditorías de desempeño y de fiscalización y ninguno de ellos los tiene. Es decir, han privatizado las cosas y nadie los fiscaliza. Ahora mismo quien tiene que fiscalizar a LUMA es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y esa gente no hace esa función ni tienen el personal para eso”, señaló el portavoz de Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

La discusión iniciará con la comparecencia del Negociado de Energía y la Autoridad de Energía Eléctrica, anticipó.

“Nosotros tenemos que prepararnos para solicitar al Tribunal la revisión de estos contratos, porque, de lo contrario, a lo que nos estamos exponiendo es a que se nos demanden por menoscabar obligaciones contractuales. Así que antes de hacer cualquier cosa lo que vamos es a medir estos contratos. ¿Se llevaron a cabo como Dios manda? ¿Se están fiscalizando? ¿Se están cumpliendo las métricas?”, señaló.

El anunció surgió horas después que el representante Luis Raúl Torres denunciara que el cuerpo hermano tiene “engavetadas” y “cogiendo polillas” tres medidas aprobadas por la Cámara durante la pasada sesión ordinaria. Las piezas legislativas, explicó, exigen la cancelación del contrato y enmiendan la Ley de la AAPP para devolver la supervisión del contrato otorgado a LUMA a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Aponte Dalmau insistió en que las medidas de la Cámara no pueden ser bajadas para la consideración del pleno hasta tanto se tenga la información métrica que confían obtener a través del proceso de vistas públicas. “Yo no puedo ir a cancelar los contratos porque me da la gana. Yo necesito primero levantar la información”, apuntó al agregar que, una vez levantada la información, celebrarán vistas públicas adicionales, en este caso en conjunto con la Cámara de Representantes, según acordado con su presidente, Rafael “Tatito” Hernández.

“Primero, vamos a levantar la información, conforme a prepararnos para ir al tribunal”, señaló.

Abordado sobre las razones por las cuáles el Senado no utiliza los datos levantados por la Cámara -que hace más de un año investiga el contrato de LUMA Energy- para ir al tribunal, Aponte Dalmau insistió en la necesidad de realizar su propia evaluación. “El senado no tiene que someterse a la investigación y a cómo Luis Raúl haya llevado su investigación en la Cámara. Hay cosas de la investigación que ha hecho Luis Raúl en la Cámara en las cuales la delegación del Senado podrá concurrir o no concurrir”, señaló.