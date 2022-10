De no ocurrir inconvenientes adicionales, LUMA Energy espera que sea innecesario recurrir a la práctica de apagones selectivos por insuficiencia de generación en los próximos días, como los que se registraron el jueves debido a fallas en unidades de múltiples centrales.

El portavoz de LUMA Daniel Hernández, señaló este viernes que la expectativa, al momento, es que la cogeneradora EcoEléctrica permanezca, al menos parcialmente, en servicio, hasta que reciba un nuevo cargamento de gas natural, lo que está previsto para el domingo. Debido a unas averías producidas durante el huracán Fiona, el terminal de gas natural de la central no había podido recibir el combustible y, luego de repararse, no había barcos disponibles para el suplido inmediato.

Al momento de publicación de esta nota, los operadores de la central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encontraban realizando pruebas para confirmar si las unidades pueden encenderse con diésel, en lugar del gas natural.

“EcoEléctrica está funcionando con las tres unidades que tiene. No vislumbramos que (esta noche) haya relevos de carga inminentes. Sí te puedo decir que seguimos con una capacidad limitada, poca reserva. La exhortación sigue siendo a la prudencia en el consumo de energía. Esperamos así poder mantenernos en el fin de semana y la semana que viene, sin necesidad de activar relevos de carga”, dijo Hernández.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, no estuvo ayer disponible para entrevista con El Nuevo Día. La oficina de prensa de la corporación pública informó que Colón estuvo en Costa Sur, donde un empleado de la AEE fue encontrado muerto, en un caso de aparente suicidio.

En EcoEléctrica “van a mantener una unidad con gas. En la otra unidad están haciendo pruebas con diésel a ver si finalmente puede entrar en operación comercial utilizando diésel. La expectativa es que el barco con gas natural llegue el domingo. Ese es el plan con escenario positivo. El escenario menos favorable es que el barco no llegue y al menos una de (las unidades) se pueda usar con diésel y mitigar la situación”, sostuvo el ingeniero Hernández.

“Todavía no sabemos a qué capacidad se pueda llegar con diésel en esas máquinas”, reconoció Hernández.

En pasados días, la flota de generación eléctrica ha enfrentado problemas en al menos cuatro de las centrales base: EcoEléctrica, Aguirre, Costa Sur y AES.

La unidad 2 de Aguirre –averiada durante el huracán Fiona– debió haber entrado a servicio el pasado lunes, con capacidad de hasta 400 megavatios (MW) pero no fue hasta el jueves en la noche que finalmente comenzó a producir energía. AES, en tanto, operó gran parte del jueves con capacidad limitada, mientras que la unidad 5 en Costa Sur ha estado fuera de servicio tras una falla registrada el 6 de octubre.

Las dos centrales de generación base ubicadas en el norte, San Juan y Palo Seco, también han estado operando sin algunas de sus unidades por varias semanas.

Las dos unidades de AES “ya están a 500 MW en el sistema, así que por lo menos tenemos el respiro de (contar con) AES a capacidad”, subrayó Hernández.

No obstante, la unidad 5 de Costa Sur, en Guayanilla, se mantiene en proceso de reparación y no se espera que comience a generar energía, al menos, hasta el 22 de octubre, dijo el director de Proyectos Renovables de LUMA.

“Vamos a estar con una reserva bien limitada y cualquier evento que ocurra en el sistema de generación, alguna limitación adicional que ocurra en alguna de las máquinas, nos podría llevar a un nivel de deficiencia donde tendríamos que activar el relevo de carga”, manifestó el también exdirector de Generación de la AEE.

Según Hernández, tras la reintegración de Aguirre #2 al sistema, la red cuenta con una capacidad de generación de cerca de 3,000 MW. En las noches, la demanda suele rondar los 2,700 MW, lo que dejaría una reserva de aproximadamente 300 MW, por debajo del nivel óptimo.

“Si EcoEléctrica no tiene gas natural porque el barco por alguna razón no pueda descargar o no pueda llegar, esa capacidad se limitaría en quizás unos 300 MW menos, pensando que al menos una unidad opere con diésel”, detalló Hernández.

Según el portal PowerOutage.us, a eso de las 7:00 p.m. de este viernes, 9,647 clientes de la red se encontraban sin servicio eléctrico.