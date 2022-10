Luego de que en las semanas siguientes al huracán Fiona desapareciera de su portal el mapa de interrupciones de servicio, LUMA Energy habilitó una nueva herramienta que deberá proveer al público mayor detalle sobre las averías en el sistema.

Entre la información que ya se encuentra disponible en la plataforma cibernética figura el estimado del periodo que demorarían las reparaciones dirigidas a restablecer el servicio eléctrico en determinada zona, destacó Noriette Figueroa directora de la Voz del Cliente de LUMA.

“En la sección de averías más relevantes, el cliente podrá ver las interrupciones que afecten a 100 clientes o más y va a estar viendo algo bien importante que queremos destacar, y es que incluye el tiempo estimado de reparación de esa avería. Es algo que no existía antes, a menos que el cliente se comunicara telefónicamente con nosotros, y pudiera entonces tener esa información. Es un estimado, y depende de la situación y su complejidad. Se establecen unas métricas para hacer un estimado”, indicó Figueroa, al sostener que la información disponible en el portal responde unas encuestas realizadas por LUMA a los abonados.

Además del tiempo estimado de reparación, la sección de averías más relevantes contiene los sectores o barrios en que se registra la interrupción, la cifra aproximada de clientes afectados y las causas de las interrupciones. Este renglón permite conocer si la falla responde a trabajos de mantenimiento programado, a eventos no planificados –como relevos de carga provocados por insuficiencia de generación o problemas en la red de transmisión y distribución– o “daños por terceros”, donde se incluirían, por ejemplo, apagones causados por accidentes de tránsito.

Figueroa también informó que la página de LUMA incluiría el antiguo mapa de interrupciones, en el que los usuarios pueden hacer “click” sobre las distintas áreas del país y ver detalles sobre las averías, así como otra sección en la que se podría conocer la cantidad de clientes sin servicio en cada una de las seis regiones del país. En el portal cibernético también se encuentra un mapa que identifica las áreas afectadas por relevos de carga.

Los datos que informará LUMA provendrán de distintas fuentes, incluyendo las querellas sometidas por abonados, dijo Figueroa.

“Es una integración de varios sistemas y criterios. Tenemos las averías programadas, el Centro de Control (Energético). Todos esos sistemas ya tienen información sobre averías o sobre alimentadores y subestaciones fuera de servicio que van directamente a alimentar esta programación. También (en) el centro de servicio al cliente por teléfono y nuestros centros de servicio a nivel isla nuestros asesores van a atender las querellas de los clientes que van reportando sus sectores sin servicio que van a un sistema que también va alimentando esta información”, sostuvo la oficial de LUMA.

Figueroa aclaró que, si bien la plataforma debe proveer mejor información sobre el estado de los trabajos en la red, LUMA continuará dependiendo de los reportes de sus clientes para atender los llamados bolsillos sin servicio, de los cuales el consorcio no tiene visibilidad directa. El director de Proyectos Renovables de LUMA, Daniel Hernández, ha explicado que la empresa espera, en el futuro, implementar mecanismos que le permitan conocer, en tiempo real, el estado de cada toma conectada a la red, con lo que sería posible identificar clientes aislados sin servicio.

De otro lado, Figueroa no pudo precisar la cantidad de abonados a los que no se les había restablecido el servicio luego del huracán Fiona. La directiva del consorcio indicó que más del 99% de los clientes habían recuperado el servicio tras el ciclón y que entre ayer y hoy LUMA concluiría sus operaciones de “emergencia”, pero al momento de publicación no se había informado las zonas en que aún estaba pendiente la restauración de la luz.

Según LUMA, a las 3:30 pm. 23,497 clientes, o el 1.6% de todos los abonados, sufría interrupciones de servicio. En pasados días, el sistema se ha visto afectado por deficiencias en centrales generatrices como EcoEléctrica, Costa Sur y AES.