Los ejecutivos del conglomerado LUMA Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informaron hoy, lunes, al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que, entre diciembre de 2021 y febrero de este año, invirtieron $105.5 millones más en compra de combustible de lo que había sido proyectado, con lo cual justificaron una petición de aumento en la tarifa a los abonados.

La cifra salió a relucir durante una conferencia técnica del NEPR en la que se discutió la solicitud que hizo LUMA para reconciliar los costos proyectados a los reales. A nombre de la AEE, el consorcio solicitó la semana pasada un aumento de 4.265 centavos por kilovatio-hora (kWh) o 16.6% en la factura de luz de sus clientes residenciales para el segundo trimestre de este año.

“El precio de mercado ha cambiado tan dramáticamente en los últimos tres meses por las razones de las que hemos estado hablando: el riesgo en el mercado, el riesgo global, la guerra en Ucrania, etcétera. El precio está subiendo considerablemente. También, tenemos el hecho de que el gas natural es más bajo que el residual, por lo que tenemos más exposición a la crisis residual y estamos usando más combustible residual en el próximo trimestre de lo que habíamos estado usando antes”, explicó el ingenierio Bryan Walsh, de LUMA Energy.

El comisionado del NEPR, Ángel Rivera de la Cruz, reconoció el impacto del aumento en el costo del combustible para la generación de energía en la isla, cuyo gasto estimado aumentó en $300 millones para este trimestre en comparación al anterior.

Dado que la AEE tuvo un sobrante de $8.8 millones en la partida de compra de energía que había proyectado concretaría con productores independientes, la diferencia real en la reconciliación sería de $97 millones, explicó la ingeniero Maricarmen Zapata, subdirectora de la AEE, en entrevista con El Nuevo Día.

Los comisionados no solo expresaron preocupación por el propuesto aumento -que de ser aprobado sería el sexto aumento trimestral consecutivo-, sino que manifestaron interés en presentar tarifas justas mediante posibles deducciones a la cantidad reclamada por LUMA y la AEE.

Como parte de la discusión, los comisionados del NEPR cuestionaron a los funcionarios de la AEE y LUMA sobre las reclamaciones económicas que están en curso contra dos contratistas, New Fortress Energy y Naturgy, a raíz de penalidades por incumplir con acuerdos contractuales.

En el trimestre de diciembre de 2021 a febrero, New Fortress no proveyó el gas natural contratado para las unidades 5 y 6 de la central de San Juan, mientras que Naturgy no proveyó la cantidad total del gas requerido en las unidades 5 y 6 de la central Costa Sur, aceptaron los funcionarios en la conferencia. Esto representó un costo adicional para adquirir diésel de aproximadamente $30 millones, según la información provista por el NEPR.

Walsh afirmó que cuesta $6 millones mensuales utilizar diésel en las unidades de San Juan en vez de gas natural.

“Cuando hay desviaciones tan sustanciales en el manejo del combustible, es preocupante porque esto es dinero de la Autoridad, que pagan los consumidores”, puntualizó el comisionado Rivera.

“Se le estaría pasando al consumidor el financiamiento de esa situación. La cantidad a la que está ascendiendo la reclamación es una cantidad bien preocupante y puede tener sus repercusiones”, enfatizó por su parte, Pedro Vázquez, de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

El gerente de la Oficina de Combustible de la AEE, Edwin Barbosa, informó que en el caso de la central en Mayagüez, han encontrado una desviación del uso de gas natural del 16.4%, que está en proceso de investigación para la debida reclamación.

“Queremos dejar meridianamente claro que todas las reducciones en uso de gas natural se deben a esos proveedores y no a peticiones de la AEE. Las unidades están listas para usar gas natural”, enfatizó, a su vez, el director de la corporación pública, Josué Colón.

Zapata aclaró, en entrevista con El Nuevo Día, que la petición de la AEE para reconciliar costos busca “recuperar el gasto cuando incurrimos en el gasto y aplicar el crédito en la facturación del cliente cuando cobremos los créditos”.

El énfasis de la dirección de la AEE se debe a que el NEPR aplicó un crédito de $14 millones en la facturación del trimestre pasado, que todavía no han podido cobrar de sus contratistas.