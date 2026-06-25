Manejo de Emergencias defiende respuesta a advertencia de tsunami tras sismos en Venezuela

Ante cuestionamientos sobre la advertencia de tsunami que se emitió el miércoles para la isla tras los terremotos en Venezuela, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, defendió este jueves el protocolo de las autoridades, pero reconoció que hay áreas por mejorar, incluyendo que los 44 municipios costeros tengan sirenas de aviso.

“Es bien importante la información y el ejercicio de ayer (miércoles), pues nos trae áreas de mejoras”, sostuvo, al detallar que, tras los sismos, el equipo del NMEAD sostuvo una llamada con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y la Red Sísmica para tener “información acertada y no crear caos ni desinformación” con la advertencia.

En esa línea, Ernesto Rodríguez, director del SNM en San Juan, recalcó que la nomenclatura que se utilizó fue una advertencia, por lo que no se emitieron notificaciones en los dispositivos móviles.

A diferencia de un aviso de tsunami, una advertencia no implica que se enviarán notificaciones a los celulares de quienes se encuentren en Puerto Rico.

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“Cuando reciban una alerta por el celular –que es básicamente que el analista en el (océano) Pacífico vio que hay un potencial de inundación costera, que el agua va a entrar hacia la costa–, se supone que activen todos los celulares aquí, en la isla, pero es importante mencionarle a la población que eso toma cinco minutos”, explicó Rodríguez.

“Estoy bien satisfecho porque pude ver las personas escribiendo en las redes, diciendo ellos mismos que no hay que desalojar solamente si estás en la costa. La gobernadora (Jenniffer González) salió directamente en las redes emitiendo la información”, resaltó, por su parte, Jiménez.

Dentro de los 46 municipios –entre ellos, los 44 costeros– certificados como “Tsunami Ready”, el comisionado reconoció que hay cinco, como Cabo Rojo, que no cuentan con sirenas para alertar a los ciudadanos cuando se recibe un aviso. No obstante, insistió en que los ayuntamientos cuentan con otros mecanismos, como vehículos con sirenas o altavoces, para alertar.

“Los municipios están identificando fondos federales para poder allegar (sirenas) a los lugares que no tienen. Pero recordemos que el hecho de que un municipio no tenga sirena no es que no esté listo. La sirena es una de las herramientas, pero los sistemas de alerta están diseñados para ser funcionales sin tener la sirena”, apuntó Jiménez.

Además de Cabo Rojo, los otros pueblos “Tsunami Ready” sin sirenas son Yauco, Quebradillas, Canóvanas y Bayamón, lo que representa un 11%.

“Lo más importante es aclarar que, en el aviso, llega la alerta al celular y, probablemente, vamos a tener un movimiento de tierra cercano que nos va alertar también. Naturalmente, si no es así, vamos a tener la oportunidad de verificar si es una ‘vigilancia’, que es un evento lejano, o una ‘advertencia’ que va a causar corrientes marinas”, abundó, en tanto, Rodríguez.

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Recordó que, en febrero de 2025, el SNM registró un aviso de tsunami, por lo que sonaron todos los teléfonos a nivel del archipiélago.

Como parte del protocolo para emitir un aviso, los especialistas deben identificar si el terremoto fue un desplazamiento vertical, que produce una ola del tsunami, u horizontal, que fue lo que ocurrió la tarde del miércoles, en Venezuela.

“Es importante utilizar estos eventos para refrescar esos planes de emergencia para que no haya duda en el momento. Pero nosotros somos un lugar altamente sísmico. Pasó en Venezuela, pudiera pasar en cualquier momento en Puerto Rico también”, advirtió.