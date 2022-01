La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) determinó mantener hasta el lunes la fecha límite para que los interesados en aspirar al cargo de presidente en propiedad de la institución universitaria entreguen los documentos requeridos para ser considerados.

“Con la votación de ayer se reafirma que el lunes próximo sería la fecha límite para que los interesados en ser considerados para este puesto puedan cumplir con los requisitos. La consulta sobre la extensión de la fecha se llevó a cabo tras varios miembros del Comité Especial de Búsqueda y Consulta presentar la alternativa”, informó la Junta de Gobierno mediante un comunicado de prensa.

La fecha se mantuvo intacta luego que no prosperara entre los miembros del cuerpo rector una propuesta para extender la fecha límite del 17 de enero, ante la falta de candidaturas oficiales hasta la semana pasada.

PUBLICIDAD

Pero el Comité Especial de Búsqueda y Consulta ya tiene ante sí candidatos para evaluar.

El rector de recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao Delgado, confirmó que, el viernes en la tarde, entregó los documentos para oficializar sus aspiraciones.

“Son 33 años de experiencia, 33 años en la Universidad de Puerto Rico, cuatro y medio de ellos como rector y me han tocado tiempos duros, difíciles. Desde los huracanes, primero la probatoria y luego el ‘show cause’ de Middle States, los terremotos y la pandemia -dos años que vamos para tres-, por no mencionar la Junta de Supervisión Fiscal con sus recortes presupuestarios, son retos que obviamente cuando uno está en estas posiciones tiene que enfrentar. No pensamos que serían tantos y tan fuertes, pero me he mantenido firme, he mantenido la universidad abierta, funcionando”, sostuvo Ferrao Delgado.

“Los retos hacen ver que uno tiene la capacidad... Es como dirigir un barco no en una, sino en cinco tormentas. Así que a quienes les toque hacer la evaluación, espero que tomen en cuenta eso y mi historial académico”, agregó.

Extraoficialmente, han trascendido otros nombres de varios académicos de la UPR interesados en aspirar a la presidencia, entre ellos actuales rectores, docentes y funcionarios de Administración Central. No obstante, el consenso entre varias fuentes entrevistadas por este diario es que esperarían hasta este fin de semana y el último día para hacer llegar los documentos requeridos al Comité de Búsqueda y Consulta.

El rector del recinto de Arecibo, Carlos Andújar Rojas, confirmó ayer que ha recibido “muchos” acercamientos para aspirar a la presidencia, pero indicó que aún no ha entregado la documentación necesaria. No obstante, tampoco descartó la posibilidad por completo.

PUBLICIDAD

“La universidad necesita una serie de transformaciones, necesita unos cambios organizacionales, de envergadura, y la persona que venga a presidir la universidad tiene que impulsarlo. No hay de otra, tiene que hacer unos cambios de organización que se atemperen al presupuesto, hay que ubicar más ingresos fuera de lo que el gobierno ofrece”, expresó.

“Uno se siente halagado que tanta gente que llama, que ven que se han hecho unos cambios que nunca se han visto en mi recinto, que ha enfrentado una crisis que nadie había manejado en mucho tiempo. Estoy tranquilo en Arecibo”, añadió.

El calendario de trabajo para la búsqueda de un presidente en propiedad aprobado por la Junta de Gobierno establece que los interesados en el cargo tendrían del 11 de octubre al 17 de enero de 2022 para entregar su currículum vitae, referencias y su plan de trabajo.

Los senados académicos de los 11 recintos evaluarán del 18 de febrero al 21 de marzo a los candidatos que sean referidos por el Comité. El 4 de abril es la fecha límite para que los senados académicos entreguen sus informes y recomendaciones al Comité de Búsqueda y Consulta, que tendrá hasta el 17 de mayo para emitir una recomendación al pleno de la Junta de Gobierno sobre quién debe ser el próximo presidente o presidenta en propiedad. El cuerpo rector debería hacer una designación en mayo, con miras a que el líder universitario designado pueda comenzar a ejercer funciones en julio, con el inicio del año fiscal.

La UPR no tiene un presidente en propiedad desde julio, luego que el expresidente Jorge Haddock Acevedo fuera destituido por la Junta de Gobierno. Mayra Olavarría Cruz lleva las riendas, de forma interina, del sistema universitario desde agosto, tras un proceso atropellado para escoger a un líder interino.