El gobernador Pedro Pierluisi le recomendó hoy, martes, a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) realizarle enmiendas a sus reglamentos para que incluya el embarazo de una jugadora como una lesión incapacitante en las solicitudes de sustituciones en la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Y es que el pasado domingo, la FPV canceló la serie final del torneo y declaró a las Criollas de Caguas como campeonas, sin disputar un solo encuentro. La decisión fue tomada luego que las Sanjuaneras de la Capital no se presentaran al segundo partido por su inconformidad con la Liga, que no reconoció el embarazo de alto riesgo de la refuerzo Destinee Hooker-Washington como una lesión incapacitante y, por tanto, denegaron su reemplazo.

“Por lo que he visto ahí lo que hay que hacer es enmendar ese reglamento. Ese reglamento me parece que no está a tono con los tiempos, está anticuado. Se cae de la mata que una mujer que está embarazada no puede jugar y eso es más que justificación para que sea sustituida”, expresó el mandatario del país en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

PUBLICIDAD

“Aparentemente, es que el reglamento dispone que en la postemporada eso no se puede hacer, pues que lo corrijan. Mi recomendación es que lo enmienden porque me parece una barbaridad lo que ocurrió”, añadió el primer ejecutivo.

La LVSF también suspendió a las Sanjuaneras de la Capital por un año tras su decisión de no presentarse a la Serie Final.

El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, celebrará este viernes, a las 10:00 de la mañana, una vista urgente sobre esta demanda.

Las Sanjuaneras de la Capital ya recibieron negativas para el cambio por parte del director del torneo, José “Picky” Servera; el presidente de la FPV, César Trabanco; y el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico. Todos se ampararon en que el reglamento solo habla de sustituir jugadoras en caso de lesiones.

Perspectiva de género

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, en su turno inicial en el hemiciclo, resaltó la necesidad de perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo los deportes.

“Lo fundamental, lo importante, lo trascendental, lo básico es cómo a estas alturas, y en todas las federaciones, persiste la ausencia de una consideración sensata, a nivel reglamentario en texto y aplicación, del hecho biológico de que las mujeres y otras personas gestantes se embarazan y paren. Y de que la reproducción humana y la vía por la que se manifiesta la maternidad es una responsabilidad social compartida que exige reconocimiento de esa diferencia biológica y por eso es que hablamos de equidad y no de igualdad”, expresó.

PUBLICIDAD

La senadora independentista reclamó una “adopción de un punto de vista racional y justo” para el tema de los embarazos de las atletas y apuntó a que el tema de la maternidad, en este ámbito, no puede ser tratado de la misma manera que la paternidad. “Eso es lo que se llama perspectiva de género”.

“De nada nos valen a las mujeres las expresiones empalagosas sobre la virtud del vientre de la mujer, sobre la alabanza de las mujeres abnegadas, si no se reconocen en todos los espacios las dimensiones complejas en lo fisiológico, en lo social, en lo político de la maternidad”, añadió.

Para Santiago, “no es racional, no es justo, no es ético, no es humano” que una mujer embarazada tenga decidir entre participar de una competencia deportiva o su bebé.

”Es la oportunidad para que el deporte puertorriqueño, no solamente el voleibol, se crezca y comience el diálogo sobre lo que representa en la cancha, en la pista, en el parque, en el gimnasio la perspectiva de género”, señaló.

Ley de Protección a la Atleta Embarazada

Por otro lado, el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez radió hoy, martes, el Proyecto de la Cámara 973 que busca crear la Ley de Protección a la Atleta Embarazada, con el propósito de prohibir el discrimen por razón de gestación en el deporte.

La medida específicamente prohíbe que los equipos incluyan cláusulas contractuales que penalicen a una atleta por estar embarazada. Además, provee para que un equipo pueda sustituir la atleta embarazada cuando exista una recomendación de un ginecólogo-obstetra y dicha situación propenda al mejor cuidado, salud e integridad física de la atleta embarazada.

PUBLICIDAD

“Es inconcebible que una organización deportiva no pueda reconocer y demostrar deferencia con una atleta embarazada. La mujer no puede cambiar la realidad que de son ellas las capacitadas fisiológicamente para traer un niño al mundo. Por tanto, no podemos penalizar a una atleta con su salario por quedar embarazada”, dijo en declaraciones escritas.

En esta historia colaboró el periodista Ricardo Cortés Chico.