Mutis de La Fortaleza tras mensaje de molestia en redes sociales de la subsecretaria de Estado

“Es un derecho a la libertad de expresión que tiene la subsecretaria”.

Con esas palabras, Jean Peña Payano, asesor en Asuntos Legislativos de la gobernadora Jenniffer González, respondió este martes cuando se le preguntó si la administración había buscado conocer el origen de la molestia declarada por la subsecretaria de Estado, Narel Waleska Colón Torres, en un mensaje reciente en redes sociales.

La semana pasada, Colón Torres dejó saber su insatisfacción con la labor que presuntamente le permiten realizar en el Departamento de Estado.

“Dios y la Virgen saben que nací para servir, no hay cosa que me llene más mi alma. Quizás, los planes de Dios sean para que me mueva a otro lugar donde me permitan trabajar en paz y servir mejor. En oración pidiendo luz para tomar decisiones”, publicó, entonces, la también esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Este martes, durante la sesión bisemanal “En Record” en La Fortaleza, Peña Payano refirió a Colón Torres cualquier pregunta sobre qué motivó su comentario, no sin antes asegurar que continúa en su cargo.

“Quien mejor puede contestar eso es ella”, dijo el asesor.

El Nuevo Día intentó, sin éxito, conseguir a Colón Torres, mientras que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, dijo, a través de su portavoz, Joselyn Ortiz, que no haría comentarios sobre este tema.

Al cuestionársele a Peña Payano si algún supervisor de la subsecretaria la confrontó tras lo publicado –como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, o la propia gobernadora–, dijo que no le constaba. Acto seguido, refirió la pregunta a Domenech.

Pese a que se solicitó, el secretario de la Gobernación no estuvo disponible para entrevista.

El Nuevo Día supo, mediante dos fuentes, que, desde antes de la llegada de Rivera Santana a la secretaría de Estado en julio pasado, Colón Torres le cuestionaba su proceder.

Rivera Santana fue nominada en mayo. Desde entonces, dijeron los informantes, la subsecretaria de Estado le cuestionó, vía mensajes de texto, cómo abandonaría la alcaldía de Gurabo –que ocupaba– para irse a otro puesto, algo que “jamás” habría hecho su esposo en Bayamón.

El último incidente entre Rivera Santana y Colón Torres habría sido por la nómina, al esta última supuestamente intentar que se le pagara como horas trabajadas un viaje que hizo a España junto su esposo.

Rivera Santana aceptó la secretaría de Estado y renunció a la alcaldía de Gurabo, luego de que la Legislatura no avalase para el cargo a Verónica Ferraiuoli ni Arthur Garffer.