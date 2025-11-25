Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mutis de La Fortaleza tras mensaje de molestia en redes sociales de la subsecretaria de Estado

Las preguntas fueron referidas directamente a Narel Waleska Colón Torres, también esposa del alcalde de Bayamón

25 de noviembre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La subsecretaria de Estado, Narel Waleska Colón Torres, expresó, a través de redes sociales, su malestar con el ambiente laboral. (Enrique Muchacho)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

“Es un derecho a la libertad de expresión que tiene la subsecretaria”.

RELACIONADAS

Con esas palabras, Jean Peña Payano, asesor en Asuntos Legislativos de la gobernadora Jenniffer González, respondió este martes cuando se le preguntó si la administración había buscado conocer el origen de la molestia declarada por la subsecretaria de Estado, Narel Waleska Colón Torres, en un mensaje reciente en redes sociales.

La semana pasada, Colón Torres dejó saber su insatisfacción con la labor que presuntamente le permiten realizar en el Departamento de Estado.

“Dios y la Virgen saben que nací para servir, no hay cosa que me llene más mi alma. Quizás, los planes de Dios sean para que me mueva a otro lugar donde me permitan trabajar en paz y servir mejor. En oración pidiendo luz para tomar decisiones”, publicó, entonces, la también esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Este martes, durante la sesión bisemanal “En Record” en La Fortaleza, Peña Payano refirió a Colón Torres cualquier pregunta sobre qué motivó su comentario, no sin antes asegurar que continúa en su cargo.

“Quien mejor puede contestar eso es ella”, dijo el asesor.

El Nuevo Día intentó, sin éxito, conseguir a Colón Torres, mientras que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, dijo, a través de su portavoz, Joselyn Ortiz, que no haría comentarios sobre este tema.

Al cuestionársele a Peña Payano si algún supervisor de la subsecretaria la confrontó tras lo publicado –como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, o la propia gobernadora–, dijo que no le constaba. Acto seguido, refirió la pregunta a Domenech.

Pese a que se solicitó, el secretario de la Gobernación no estuvo disponible para entrevista.

El Nuevo Día supo, mediante dos fuentes, que, desde antes de la llegada de Rivera Santana a la secretaría de Estado en julio pasado, Colón Torres le cuestionaba su proceder.

Rivera Santana fue nominada en mayo. Desde entonces, dijeron los informantes, la subsecretaria de Estado le cuestionó, vía mensajes de texto, cómo abandonaría la alcaldía de Gurabo –que ocupaba– para irse a otro puesto, algo que “jamás” habría hecho su esposo en Bayamón.

El último incidente entre Rivera Santana y Colón Torres habría sido por la nómina, al esta última supuestamente intentar que se le pagara como horas trabajadas un viaje que hizo a España junto su esposo.

Rivera Santana aceptó la secretaría de Estado y renunció a la alcaldía de Gurabo, luego de que la Legislatura no avalase para el cargo a Verónica Ferraiuoli ni Arthur Garffer.

En abril, previo a la designación de Rivera Santana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propuso a Colón Torres para ocupar la secretaría de Estado en propiedad, lo que fue rechazado por la gobernadora.

Tags
Departamento de EstadoJenniffer GonzálezRosachely RiveraRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: