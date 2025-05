“Yo no voy a trabajar bajo amenazas de nadie. Yo tengo una función constitucional que voy a ejercer. No la voy a ejercer a la carrera. Estoy evaluando. Estoy entrevistando y, en su momento, haré los nombramientos correspondientes, y el Senado y la Cámara (de Representantes) pasarán juicio sobre esos nombramientos, como todo deber constitucional. Ahora, el Senado no me va a nombrar a mí un jefe de agencia pasando (por alto) la función constitucional”, dijo la gobernadora, a preguntas de El Nuevo Día, luego de hacer un recorrido por la escuela superior Fernando Suria Chaves, en Barceloneta.